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銀行業績勝預期 道指標指再破頂

【明報專訊】美國銀行業的業績期開鑼，率先公布業績的摩通、高盛和富國的表現均勝於預期。環球主要央行及政府推出的財政刺激措施，推動全球併購活動及股市交易。承銷和證券交易業務比重較大的高盛從中受惠，無論季度收入及利潤均創新高。高盛上季收入按年增長逾1倍至177億美元，利潤更按年增長4.7倍至68.4億美元，每股盈利為18.6美元，遠高於分析師預期的10.22美元。高盛早段股價升約4%，帶動道指早段升逾200點，高見33,900.82點創新高。標普500指數延續升勢，早段微升再次破頂。

油組上調需求預測 油價升4%

美國上周原油庫存的跌幅比預期大。在截至4月9日當周，EIA原油庫存減少589萬桶，預期為減少270萬桶。油組（OPEC）上調了今年全球原油需求增長預測，預期每日原油需求量將較去年多595萬桶，較上月的預測多7萬桶，國際油價昨晚升4%。

SPAC活躍 高盛投行收入破紀錄

今年初，特殊目的收購公司（SPAC）的融資及併購活動活躍，且股票承銷業務繁忙，使高盛第一季的投資銀行業務淨收入按年增長73%，達到破紀錄的37.7億美元。高盛表示，承銷淨收入的增長，是受惠於首次公開招股（IPO）活躍，而財務諮詢淨收入增加，反映已完成的併購交易顯著提升。

此外，以資產值計算，美國最大銀行摩通，在釋出為潛在不良貸款而撥備的52億美元後，其首季利潤按年增長近4倍至143億美元，每股盈利4.5美元，遠高於分析師預期的3.1美元，惟股價早段微跌0.7%。

去年大部分時間，摩通等大行為疫情引致的潛在壞帳進行巨額撥備，蠶食了業界利潤，但最終壞帳問題比預期輕微。美國政府的大規模經濟刺激措施，加上疫苗加快接種，推動實體經濟及銀行業加快恢復。在釋出撥備後，業界的利潤可望大幅反彈。

隨着經濟逐步恢復，摩通上季收入也按年增長14%至322.7億美元，超越分析師預期的305億美元。

另外，富國釋出撥備後，上季盈利亦按年增長逾6倍至47.4億美元，每股盈利1.05美元，勝於分析師預期，股價早段升5%創新高。

（綜合報道）

[國際金融]

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