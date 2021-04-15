Coinbase估值7000億 開盤升四成 比特幣突破6.45萬美元

狗狗幣昨一度飈六成

美國最大加密貨幣交易所Coinbase正式上市之際，比特幣價格昨突破6.45萬美元大關，在CoinDesk平台高見64,829.14美元，連續兩天歷史新高。主要加密貨幣昨普遍上漲，狗狗幣昨晚升幅更達六成，升至0.12美元。

每百美元交易

Coinbase收3.49美元

市場所面臨的挑戰，是很少人知道應如何對Coinbase估值，因為其大部分業務收入，都來自規管鬆散的交易。風險投資公司IVP的合伙人洛韋羅（Tom Loverro）稱，Coinbase的上市表現，是市場人士對加密貨幣的信心測試。IVP在2017年首次投資Coinbase時，對該公司的估值只有16億美元。

截至第一季末，Coinbase為多達5600萬客戶管理加密貨幣資產。有加密貨幣用戶稱，Coinbase利用客戶對其信任，對基本服務（如持有或交易數碼資產）收取大量費用。《華爾街日報》指出，若散戶在Coinbase購買價值100美元的比特幣，就須支付約3.49美元的費用，而其競爭對手Bitstamp只收50美仙。

對於加密貨幣的波動價格，這點手續費微不足道。分析指出，由於Coinbase與監管機構關係密切，加上交易量高及相對可靠的聲譽，使其主導美國加密貨幣市場。去年底，Coinbase管理價值約900億美元的資產，估計相當於加密貨幣市場資產的11%。

監管訴訟開支增 競爭亦加劇

這也意味Coinbase的業績，與加密貨幣價格掛鈎。Coinbase的數據顯示，交易費用佔Coinbase去年收入96%以上，而這些交易的收費，有44%來自比特幣交易。

該公司近期致力於吸引機構投資者，因為這些客戶正在增長。不過Coinbase也面臨一些監管問題，例如它上月就支付了650萬美元，為誤導交易數據等指控，與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成和解。

此外，加密貨幣市場的競爭正在加劇。免費交易軟件Robinhood上月表示，正研究推出加密貨幣錢包，與Coinbase競爭。市場預測，Coinbase未來需要對散戶減價，令利潤受蠶食。

包括Coinbase在內，本周將有10家科技及生物技術公司在美國上市。「科技股女股神」Cathie Wood在押注特斯拉（Tesla）等電動車股而大賺之際，最近看上兩大科技趨勢——數碼錢包和基因組學（genomics）。她說，數碼錢包將取代銀行的許多角色，令每人口袋有家銀行分行。

（綜合報道）

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