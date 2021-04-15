港航永續債價再急挫 上月底至今累跌56%

2017年發行 債價已累跌逾八成

港航在兩年前再度傳出財困，該筆永續債自2019年12月起一直停牌至今，不過場外依然不乏交易。資料顯示，港航永續債於上月31日單日突然大跌五成，翌日再插一成；其後雖然一度反彈，至4月7日再挫一成，以目前債價約11.64美元計，較大插前大跌約56.4%。港航於2017年發行該筆永續債，以當日發行價計，債價已累跌逾八成。

雖然未知今次債價再度大跌的具體原因，但由於公司發行的債券上市交易，需要每半年度向債券投資者提供業績及年報等資料，惟據了解，事隔超過半年，一直未能向投資者交代2020年上半年業績，至近期仍未能交予債券投資者。

至今拖欠逾7.43億債息未付

事實上，港航在去年7月及今年1月已連續兩期欠付債息，並不斷遭罰息。根據資料，由於港航在去年屆滿3年時未贖回債券，加上公司未能準時支付利息，該批半年期債息需加息至12.125厘，加上欠付債息遭再加息至15.76厘，至今已拖欠超過7.43億元債息未付。

惠理旗下基金曾是「大戶」之一

值得留意的是，該筆港航永續債當日頗受支持，據資料顯示，惠理（0806）旗下的大中華高收益債券基金，是該筆永續債的「大戶」之一，根據基金截至去年6月底止，仍持有約6500萬美元本金總額的港航永續債券，當時債價仍處約28美元水平；根據該基金公布的每月報表，十大持倉投資已無港航蹤影。

港航的財困傳聞始於2019年初，當時集團其中一批規模近43億元的債券即將到期，市場一度傳出港航資金緊張，直至當年1月底公司成功贖回債券並支付永續債債息；惟至同年年底，空運牌照局就對港航財務狀况提出質疑，擾攘數天後最終獲海航注資，空運牌照局才暫不作出進一步行動。

明報記者