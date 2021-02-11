MOX推信用卡 虛銀首家

不設年費 沒逾期還款及超額費

Mox表示，Mox Credit不設年費，也沒有逾期還款及超額費用等，擬先分階段邀請現有客戶使用，以後再開放予全港市民申請。

現有客戶申請Mox Credit時，一旦申請獲批，原有的Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit以信用額形式消費，所有每月定時繳付帳單和日後的交易將直接從Mox Credit扣除。

在金管局先後發牌的8家虛擬銀行當中，約有5家間都有推出扣帳卡或戶口扣帳消費服務，但提供私人貸款服務的虛銀，只有天星銀行（Airstar Bank）及眾安銀行（ZA Bank），它們未有提供信用卡服務，令到Mox是次成功搶得虛銀信用卡市場「頭啖湯」。

同時搶佔自動轉帳市場

推出信用卡，同時能讓其搶佔自動轉帳的市場，Mox指與合作伙伴香港電訊推出新服務，客戶可在網上辦理手續，將現有的1010、csl、網上行或NOW TV的自動轉帳繳費轉往Mox Credit。