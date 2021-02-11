經濟

MOX推信用卡 虛銀首家

【明報專訊】香港8家持牌虛擬銀行開業逾一年，零售業務主要是提供扣帳卡服務。由渣打（2888）牽頭，與電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程（9961）合資組成的虛擬銀行Mox昨公布，將於其扣帳卡Mox Card中加入「Mox Credit」，成為香港首家提供信用卡服務的虛銀。

不設年費 沒逾期還款及超額費

Mox表示，Mox Credit不設年費，也沒有逾期還款及超額費用等，擬先分階段邀請現有客戶使用，以後再開放予全港市民申請。

現有客戶申請Mox Credit時，一旦申請獲批，原有的Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit以信用額形式消費，所有每月定時繳付帳單和日後的交易將直接從Mox Credit扣除。

在金管局先後發牌的8家虛擬銀行當中，約有5家間都有推出扣帳卡或戶口扣帳消費服務，但提供私人貸款服務的虛銀，只有天星銀行（Airstar Bank）及眾安銀行（ZA Bank），它們未有提供信用卡服務，令到Mox是次成功搶得虛銀信用卡市場「頭啖湯」。

同時搶佔自動轉帳市場

推出信用卡，同時能讓其搶佔自動轉帳的市場，Mox指與合作伙伴香港電訊推出新服務，客戶可在網上辦理手續，將現有的1010、csl、網上行或NOW TV的自動轉帳繳費轉往Mox Credit。

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