LVMH首季銷售額大增 分析：中國銷售大升

首季收入增30%勝預期

集團首季收入按年升30%至近140億歐元，勝市場預期的127億歐元。報道指出，LVMH首季表現令分析師調高其全年收入及銷售增長預測，首季業績較2019年同期更強勁，或是反映大型奢侈品牌可良好維持中國等地的需求。

受惠於Christian Dior和Louis Vuitton的銷售增長，集團時裝及皮具部門疫情以來一直是主要增長動力，日本以外亞洲地區銷售額按年大升86%；美國按年升23%，歐洲仍錄得9%按年跌幅。彭博分析師Deborah Aitken認為，LVMH是首個確認復蘇的奢侈品牌，首季業績引起整個行業的期望。

首席財務官：未擬減歐洲門店

至於歐洲市場，現時仍處於低迷狀態，大部分時裝店在本月初繼續停業，LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony表示，本地客戶需求激增，但不足以抵消遊客流失。他又稱，歐洲客戶通常更頻繁購買商品，但所花費用較少，集團未有計劃減少歐洲門店數量。

另外，集團今年1月完成收購珠寶品牌Tiffany & Co.，他表示，已調高部分純銀產品價格，料需要數年時間進行整合銷售、市場推廣等方面，未有計劃作其他收購。