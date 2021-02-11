LVMH首季銷售額大增 分析：中國銷售大升

【明報專訊】外電報道，奢侈品巨擘LVMH今年首季銷售額大增，反映行業由疫情打擊中復蘇，帶動股價周二創歷史新高，以高位745.5歐元收市。集團今年首季時裝及皮具部門收入按年大升52%，遠高於較市場預期的30%，有分析師指出，中國的銷售大升帶來整體的驚人增長。
首季收入增30%勝預期
集團首季收入按年升30%至近140億歐元，勝市場預期的127億歐元。報道指出，LVMH首季表現令分析師調高其全年收入及銷售增長預測，首季業績較2019年同期更強勁，或是反映大型奢侈品牌可良好維持中國等地的需求。
受惠於Christian Dior和Louis Vuitton的銷售增長，集團時裝及皮具部門疫情以來一直是主要增長動力，日本以外亞洲地區銷售額按年大升86%；美國按年升23%，歐洲仍錄得9%按年跌幅。彭博分析師Deborah Aitken認為，LVMH是首個確認復蘇的奢侈品牌，首季業績引起整個行業的期望。
首席財務官：未擬減歐洲門店
至於歐洲市場，現時仍處於低迷狀態，大部分時裝店在本月初繼續停業，LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony表示，本地客戶需求激增，但不足以抵消遊客流失。他又稱，歐洲客戶通常更頻繁購買商品，但所花費用較少，集團未有計劃減少歐洲門店數量。
另外，集團今年1月完成收購珠寶品牌Tiffany & Co.，他表示，已調高部分純銀產品價格，料需要數年時間進行整合銷售、市場推廣等方面，未有計劃作其他收購。
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