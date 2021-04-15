安踏首季銷售增逾四成 較公司指引高

FILA品牌零售額按年升75至80%

安踏昨收市報140.5元，升3.39%，成交金額9.21億元。集團去年2月曾公布，中國1月起爆發新冠疫情，不同地區門店需暫時停業，至去年2月14日各品牌只有四成門店恢復營業，預計上半年將對業務表現造成影響。而去年首季安踏品牌、FILA及其他品牌的零售金額均錄得跌幅，安踏下跌20%至25%；FILA下跌中單位數；其他品牌下跌高單位數，意味基數相對較低。

另外，中國3月底爆發新疆棉風波，品牌如Nike、H&M等曾聲明拒用新疆棉，觸發部分內地民眾發起抵制相關服裝品牌，而內地品牌包括安踏、李寧（2331）等隨即受追捧，據內地媒體報道，安踏與中國潮牌「初弎」推出聯名籃球鞋「一念之間」價格由799元人民幣炒至2599元人民幣。

大和：上調安踏目標價至154元

大和日前發表報告指出，安踏有90%以上產品在中國設計、採購及生產，棉花來自新疆，未來亦會繼續使用中國棉花，推動中國環境保護發展。該行將安踏目標價由135元調高至154元，維持「買入」評級，是行業首選。