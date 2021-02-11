SoSIM儲值卡擴至全線屈臣氏 銷量逾30萬張勝預期

可在逾400間屈臣氏及百佳充值

3香港亦宣布，推出全新SoSIM應用程式，用戶可透過程式購買服務計劃和增值，亦為日後通關後購買漫遊數據作準備。SoSIM享有30日任用4G本地數據，以及5000分鐘本地通話數據。

港府於今年1月對俗稱「太空卡」的儲值卡實名制諮詢，據諮詢文件顯示建議電訊商須在規例生效後120日內建立並預備一個登記系統及數據庫。古星輝表示，該緩衝期太短，以澳門及其他的經驗而言，形容本港的進度偏快。電訊商僅招標最少需要一至兩個月的時間，120日緩衝期內要完成整個開發程序，擔心是太短。

3香港：限每客戶3張「太空卡」不合理

古星輝又稱，有業界人士反映開發數據庫的資金不足。他認為，半年至一年的緩衝期較為合理，而政府亦可透過資助，幫助業界更快完成「太空卡」的配套設施。

對於用戶登記「太空卡」數量方面，古星輝認為，諮詢文件提出限制每家電訊商每名客戶只可登記3張，該數目不合理和未能將實名制的效應擴至最大。他以澳門為例子，指當地沒有限制購買預付卡的數量，並質疑上台月費卡不設購買數量限制，但預付卡需設限。古星輝表示，若限制購買數量或會衍生盜用他人名字購買的行為，他已向政府反映相關情况。