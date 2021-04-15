恒地增持美麗華至逾五成 利「掃貨」 毋須遵守每年增持最多2%限制

明報記者 陳偉燊

美麗華昨日收報15.34元，全日升0.39%。現時美麗華最值錢的資產為尖沙嘴的酒店The Mira、寫字樓連商場的美麗華廣場、灣仔問月酒店及上海美麗華公寓。截至去年底止，集團手持投資物業價值高達152.94億元，另持50.5億元巨額現金及存款，而公司市值僅約105億元。

投資物業加現金200億 高市值近倍

美麗華酒店原有另一本地富豪楊志雲家族持有，其後「四叔」李兆基透過旗下恒基發展（0097）成功奪得控制權，至1993年再將美麗華約34.39%股權轉讓予恒地，美麗華與煤氣（0003）及香港小輪（0050），並列恒地聯營公司。美麗華近年已交由四叔次子、恒地聯席主席李家誠打理。不過，由於美麗華向來相對賺錢比煤氣為少，因此就算資產價值豐厚，亦較少為人注意。

翻查資料，過去12個月，恒地已累計增持美麗華651.9萬股，相當於0.9435%權益，過往增持美麗華的總代價約9121.6萬元，每股平均價近14元。

今次美麗華獲恒地增持至五成以上，其中一個重要意義，是恒地毋須再遵守每年增持多於2%股權即需向股東提出全面收購限制，理論上可更進取地增持美麗華至更高股權比例，直到超過75%或以上才需提出全面收購。由今年初至今，美麗華的股價持續上升，累計升幅達18%。

恒地：可綜合入帳 提升財務狀况

恒地指出，美麗華長期由聯營公司，變為間接非全資附屬，可以綜合入帳，並擬繼續持有美麗華作長期投資。美麗華本身持有多個特色服務業品牌，旗下業務包括時尚酒店及服務式公寓、物業租賃、餐飲及旅遊，遍佈中港。恒地相信，是次增持，將美麗華的財務業績綜合入帳，可提升恒地財務狀况。