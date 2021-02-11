經濟

匯控四大部門CEO遷港 祈耀年：顯亞太區重要

【明報專訊】匯控（0005）行政總裁祈耀年在2月時曾透露會將部分環球業務主管由倫敦調遷至香港，昨日他向員工發出內部通知，宣布資本市場聯席行政總裁Greg Guyett（圖）、財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤 （Nuno Matos）、環球工商金融行政總裁Barry O'Byrne將會在下半年調派到港，換言之匯控三大業務部門的環球主管，幾乎全數集中在香港。

《金融時報》亦報道，匯豐投資管理環球行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）亦會派駐香港。祈耀年在內部通知表示，環球主管調遷至香港，將反映亞太地區對上述業務的重要性，可以更接近地執行計劃，貼近區域內客戶的需要。他指在亞洲配置更多的主管，對該行的環球業務策略相當重要，可以透過業務合作在亞洲創造顯著機會。

祈耀年在去年提出的業務策略，表示將削減表現欠佳的歐美業務，將資源轉至亞太地區。該行在今年2月公布，未來5年將在亞洲投資35億美元，加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長，包括招聘逾5000名客戶關係經理、投資顧問等財富管理前線人員，向富裕、高淨值客戶提供服務。

稱不影響總部留倫敦

祈耀年補充，是次調遷不會影響匯控繼續將總部留在倫敦。除了與4名高層相關的職位外，其他職位將維持在原有的地區，及後他們亦沒有由倫敦遷移職位至香港的大型計劃，另一名資本市場聯席行政總裁Georges Elhedery將繼續駐在倫敦。

相關字詞﹕銀行股 亞太區 金融時報 匯控

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