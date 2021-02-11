匯控四大部門CEO遷港 祈耀年：顯亞太區重要

《金融時報》亦報道，匯豐投資管理環球行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）亦會派駐香港。祈耀年在內部通知表示，環球主管調遷至香港，將反映亞太地區對上述業務的重要性，可以更接近地執行計劃，貼近區域內客戶的需要。他指在亞洲配置更多的主管，對該行的環球業務策略相當重要，可以透過業務合作在亞洲創造顯著機會。

祈耀年在去年提出的業務策略，表示將削減表現欠佳的歐美業務，將資源轉至亞太地區。該行在今年2月公布，未來5年將在亞洲投資35億美元，加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長，包括招聘逾5000名客戶關係經理、投資顧問等財富管理前線人員，向富裕、高淨值客戶提供服務。

稱不影響總部留倫敦

祈耀年補充，是次調遷不會影響匯控繼續將總部留在倫敦。除了與4名高層相關的職位外，其他職位將維持在原有的地區，及後他們亦沒有由倫敦遷移職位至香港的大型計劃，另一名資本市場聯席行政總裁Georges Elhedery將繼續駐在倫敦。