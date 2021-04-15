康希諾派定心丸 股價仍跌7％ 指腺病毒跟強生不同 無血栓相關報告

由於阿斯利康及強生藥廠開發的腺病毒載體疫苗相繼出事，陸續有血栓事故報告，同時美國周二晚叫停接種強生疫苗，觸發投資者昨日在港拋售同樣開發腺病毒載體疫苗的康希諾，致該股股價昨早急挫18.41%至255.2元。

康希諾在昨天中午發公告澄清，指集團的重組新型冠狀病毒疫苗所用載體為一種常見感染人的5型腺病毒，而非阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生疫苗所使用的26型腺病毒。接種該集團疫苗的約百萬人中，未收到與血栓相關的嚴重不良事件的報告。及後，康希諾的股價回穩，全日收報288.8元，跌至過去5日低位，收市跌幅收窄至7.67%。

再鼎醫藥新藥有進展 股價曾飈三成

此外，再鼎醫藥（9688）周二晚公布，與合作伙伴Novocure的Optune腫瘤電場療法在治療非小細胞肺癌患者的關鍵三期臨牀試驗中獲得積極進展。再鼎美股股價在周二急升22%後，港股股價昨日曾最多升近三成，收市報1273元，急升25.3%。