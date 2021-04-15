網企紛表態 恒指撲二萬九

市監局昨日公布，34間參與指導會的互聯網平台企業會陸續公布《依法合規經營承諾》，昨日率先有12家企業發聲，除字節跳動外，還包括百度（9888）、京東（9618）、美團（3690）、奇虎360、微店、新浪微博、叮咚買菜、拼多多、小紅書、蘇寧易購及唯品會。這12家企業均承諾不強迫商戶「二選一」、濫用市場支配地位等。

電商股全線漲 阿里3連升

市場對監管消息有所消化，多隻電商平台股連跌多日後反彈，美團、百度均錄逾3%升幅，上周末被罰巨款的阿里巴巴（9988）連升第3日，昨報237.8元，升2%，網易（9999）升5.7%，騰訊（0700）升2.6%。科指升2.3%，收報8225點。

截至昨晚11時半，恒指夜期報28,858點，低水43點。

新舊經濟股普遍做好，帶動恒指開市重上20天線（28,664點），全日大致守在28,800點以上，收報28,900點，升403點或1.4%，國指收報10,999點，升1.4%，主板成交1381億元。汽車股表現理想，比亞迪股份（1211）升5.9%。資源股顯著反彈，贛鋒鋰業（1772）升8.2%，紫金礦業（2899）和五礦資源（1208）均升逾6%。

傳遭長和配售 東方海外跌14%

外電報道，長和（0001）擬以每股110元配售東方海外（0316）775萬股，套現8.53億元。東方海外昨天收市大跌14%，報107.8元。長和則升1%，收報63.35元。

科技股昨日回穩，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，市場對反壟斷的罰則有了一定預期，消減部分不明朗。不過，市監局亦正針對社區團購、濫用資訊進行監管，要求平台在一個月內自行檢查，及後或仍有一輪監管行動，而且反壟斷過後，科網平台或未能如以往迅速增長，市場會重估它們的估值，因此認為科技股仍未能轉勢。以傳統經濟股上升後回調的走勢，認為恒指現時仍難以向上突破。