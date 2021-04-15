內媒：抖音母企啟港上市 估值3萬億 昨晚突刪報道 投資界料與上市期限脗合

明報記者 蔡穎霖

據報，字節跳動於上月「挖角」小米（1810）上市「功臣」、前執行董事兼國際部總裁周受資，擔任新設立的首席財務官一職；此舉被外界視為字節跳動申請上市前的準備。此前，《南華早報》引述消息報道，字節跳動最新估值接近4000億美元（約3.12萬億港元）。按快手（1024）昨天收報260.2元計算，該股市值達1.08萬億元，意味字節跳動的估值比快手現時市值高近兩倍。

變現能力勝快手 估值不便宜

假若字節跳動成功以3.12萬億元估值上市，將帶動其創辦人張一鳴身家急升至近1000億美元（約7800億港元），力壓阿里巴巴創辦人馬雲，成為中國首富。有基金界人士認為，字節跳動是行業龍頭，論客戶質素及強於直接競爭對手快手，因此只要市况不太差，上市反應預期將很熱烈；不過，他指投資者都「心知肚明」，字節跳動目前估值絕不便宜。

此外，他認為在目前內地科網股遭政府全面整頓下提出上市，雖然似乎未必是一個良好時機，但以字節跳動的融資「年資」估計，今次推動上市其中一個原因，或許涉及投資條款中的上市期限可能已接近屆滿。

獨立股評人李聲揚則認為，字節跳動是少數成功衝出國際的中資科企，直言其影響力或可媲美騰訊及阿里。然而字節跳動近月頻頻收購遊戲公司，繼上月傳出收購沐瞳科技（Moonton）後，昨天也有全資收購有愛互娛（C4games）的消息，李聲揚稱不少內地科網企業也有拓展本業以外的服務，估計字節跳動也不甘於只做短片平台業務。

李聲揚：美印禁用 發展有陰霾

內地監管機構頻頻向科網巨頭「出手」，字節跳動日前亦遭有關當局要求在一個月內全面整頓。李聲揚稱，中央收緊監管是對整個科網行業的事情，估計字節跳動也難以預知下次「遭殃」的企業，因此「倒不如輪到自己之前，趁早上市」，惟強調TikTok也先後遭美國及印度禁用，認為公司在有關市場的發展仍存有陰霾。