內媒：抖音母企啟港上市 估值3萬億 昨晚突刪報道 投資界料與上市期限脗合

【明報專訊】大熱手機應用程式抖音（海外版為TikTok）母企字節跳動再傳上市，據內地傳媒《中國證券報》、《財新》引述消息指，字節跳動已向聯交所提交承銷商聘用函，即將啟動上市，估值更達「天價」的4000億美元（約3.12萬億港元），僅次騰訊（0700）及阿里巴巴（9988），對於報道字節跳動不予置評。儘管兩報昨晚突然刪去報道，但投資界估計字節跳動上市時機與一般科網公司融資時須承諾的上市時限做法脗合，有分析員更估計，近月監管科網股氣氛濃厚，料字節跳動或冀趕於「中箭」前上市，更強調公司於美國及印度市場陰霾未散。
明報記者 蔡穎霖
據報，字節跳動於上月「挖角」小米（1810）上市「功臣」、前執行董事兼國際部總裁周受資，擔任新設立的首席財務官一職；此舉被外界視為字節跳動申請上市前的準備。此前，《南華早報》引述消息報道，字節跳動最新估值接近4000億美元（約3.12萬億港元）。按快手（1024）昨天收報260.2元計算，該股市值達1.08萬億元，意味字節跳動的估值比快手現時市值高近兩倍。
變現能力勝快手 估值不便宜
假若字節跳動成功以3.12萬億元估值上市，將帶動其創辦人張一鳴身家急升至近1000億美元（約7800億港元），力壓阿里巴巴創辦人馬雲，成為中國首富。有基金界人士認為，字節跳動是行業龍頭，論客戶質素及強於直接競爭對手快手，因此只要市况不太差，上市反應預期將很熱烈；不過，他指投資者都「心知肚明」，字節跳動目前估值絕不便宜。
此外，他認為在目前內地科網股遭政府全面整頓下提出上市，雖然似乎未必是一個良好時機，但以字節跳動的融資「年資」估計，今次推動上市其中一個原因，或許涉及投資條款中的上市期限可能已接近屆滿。
獨立股評人李聲揚則認為，字節跳動是少數成功衝出國際的中資科企，直言其影響力或可媲美騰訊及阿里。然而字節跳動近月頻頻收購遊戲公司，繼上月傳出收購沐瞳科技（Moonton）後，昨天也有全資收購有愛互娛（C4games）的消息，李聲揚稱不少內地科網企業也有拓展本業以外的服務，估計字節跳動也不甘於只做短片平台業務。
李聲揚：美印禁用 發展有陰霾
內地監管機構頻頻向科網巨頭「出手」，字節跳動日前亦遭有關當局要求在一個月內全面整頓。李聲揚稱，中央收緊監管是對整個科網行業的事情，估計字節跳動也難以預知下次「遭殃」的企業，因此「倒不如輪到自己之前，趁早上市」，惟強調TikTok也先後遭美國及印度禁用，認為公司在有關市場的發展仍存有陰霾。