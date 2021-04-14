信安資管：今季加倉舊經濟股 美債息看2厘 可吼能源內銀原材料

陳曉蓉表示，第二季上調對港股市場看法至輕微看好，她解釋，恒指在估值方面仍屬低水，第一季的市帳率（PB）為1.2倍左右，低於過去10年平均水平。若以市盈率來看，目前僅為15倍，在估值低於其他主要市場的情况下，相信資金會流入港股市場。

人行下半年或加息 利好內銀股

對於香港前景，她指出疫情紓緩加上疫苗陸續接種，以致本地營商環境有所改善。在外圍因素及內地經濟環境改善下，預期本港全年GDP會按年增長4%至5%，同時利好恒指盈利並相信會較去年有大幅改善。儘管如此，港股亦非全無風險，例如北水資金去向、本港市民疫苗接種意欲較低。另外，亦不可忽視中美關係走向，雖然美國總統拜登上任後，雙方關係比之前有所緩和，但美方對中方取態仍偏向強硬。她相信，恒指第二季或可挑戰30,000點水平。

她表示，目前資金正於不同板塊輪動，主要追捧估值低、受惠經濟復蘇及受政治風險影響較小的板塊。至於內銀股，今年受惠內地經濟復蘇，以致貸款需求持續增加。此外，隨經濟改善致利率上升，將會令大型銀行淨利息差有所擴闊。她相信，人民銀行有可能在下半年加息一次，都會利好內銀前景。

新舊能源可同步發展

舊經濟股方面，她預期有幾個板塊受惠經濟復蘇，包括能源、工業及原材料股，相信盈利會正面增長有利支持估值。她坦言，上述三個板塊估值已經較去年第四季上升不少，但基於疫苗正於全球各地接種，以及大規模財政政策支持，相信經濟持續復蘇可支持股價上升。她指出，這類型股票的盈利前景將會優於大市，目前的相對高估值亦能得以支持。

被問及環球多國正商討減少碳排放問題，能源及工業等板塊會否受影響，陳曉蓉指出，只要經濟持續復蘇，這類板塊仍會持續向上。她以油價走勢舉例說明，由去年10月的33美元水平，上升至今年第一季曾觸及68美元水平。雖然，目前石油輸出國組織（OPEC）供應偏慢，但需求上升必定會刺激油價，故傳統能源股亦會受惠。當然環球趨勢在於綠色能源，兩者並無衝突，可以並行發展。

第二季科技股維持震盪區間

今年初，科技股受累於美國10年期長債息上升至1.7厘水平，陳曉蓉表示短線仍看淡行業前景，「今年環球市場趨勢改變，以經濟增長作為主要投資主題，因此較多周期性板塊盈利增長會跑贏大市，相反科技股盈利會落後大市。」

她預期，科技股於第二季會維持震盪區間，第一，是由於行業由年初回調後，估值仍處於3年平均水平，未來仍有調整空間。第二，投資者要留意中國對科技行業的監管問題，現時希望行業不要過度或過快擴張，都令科技股受壓。第三，美國證監有可能迫使在美國上市中概股除牌，從而影響板塊估值。

不過長線而言，科技股仍值得投資，因在去年疫情影響下仍能取得盈利，足以反映行業在危機下的韌性，未來亦難有其他行業可取代。此外，科企不但有相對穩定現金流及盈利增長，行業對經濟貢獻相信會持續增加，故相信無論中美任何一方都不會大力打壓，「基於平衡投資風險，因此組合必須有一定比重的科技股，由於第二季行業仍見波動，新經濟股宜佔3成至4成，舊經濟股宜佔6成至7成。」

晶片需求持續上升 料行業規模穩步向上

去年疫情影響，造成晶片需求大增，目前龍頭企業嘗試增產，但仍未能滿足市場需求，不少產品包括智能電話、電腦、電動汽車，甚至基礎建設對晶片需求殷切，她表示，在需求持續上升的情况下，整體行業規模穩步向上，相信會帶動產品價格。「晶片短缺會令龍頭企業定價能力及市佔率持續上升，同時利好整個行業的發展前景。」

第二季她較看好亞洲市場，尤其是台灣、韓國，其次分別為美國、香港及日本，對中國內地市場看法較為中性。她解釋，台灣股票有超過一半都是科技企業組成，亦有亞洲龍頭之一的晶片企業，相信未來亞洲科技產品出口將帶動區內經濟，台灣及韓國的科技產業亦會受惠。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]