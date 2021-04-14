上月二手夾屋買賣登記 價量齊創單月新高

首季註冊金額撲7億 按季升27%

按季方面，今年首季二手夾屋買賣合約登記錄94宗、涉總值6.91億元，較去年第四季錄71宗、涉5.46億元，按季分別升32.4%及26.6%，涉金額創22年歷史按季新高，宗數則是創自2009年第三季103宗後的逾11年按季新高。

若按單位成交金額分類，今年首季最大升幅，為價值650萬至700萬元的單位類別，共錄15宗，按季急升2.75倍；此外，價值600萬至650萬元的買賣錄17宗，按季增1.13倍；價值700萬元以上的買賣錄57宗，按季升5.6%；價值600萬元或以下的買賣錄5宗，則沒有變化。

650萬至700萬元單位 交投量升幅最勁

今年首季買賣金額創新高的，為3月何文田欣圖軒第2座中層D室以1120萬元成交（已補地價），兼創歷年新高。另外，今年首季買賣登記最多首3個夾屋屋苑，為將軍澳疊翠軒，錄25宗、總值1.7億元；葵涌浩景臺，錄14宗、總值9221.6萬元；馬鞍山雅景臺錄11宗，總值8094萬元。