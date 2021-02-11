經濟

香港地產

兩組客爭購 祈德尊凶宅同層630萬成交

【明報專訊】二手樓市交投持續暢旺，即使凶宅同層單位亦獲新買家承接；市場消息指，荃灣祈德尊新邨A座中層L室，實用面積524方呎兩房間隔，為凶宅同層單位，新近獲兩組準買家爭購，最終由一名投資者以630萬元（已補地價）購入、實呎逾1.2萬元，仍屬市價，買家入市時亦已知悉上址為凶宅同層戶，擬購入後作放租用。

巿值月租1.5萬 料3厘回報

代理指，若以屋苑同類型單位市值月租1.5萬元計，料可享約3厘租金回報率。至於單位原業主，早於1989年以48.1萬元購入（已補地價），持貨32年，帳面賺近582萬元或12倍。

此外，沙田第一城新錄46座高層E室易手，實用面積284方呎兩房戶，新近以580萬元易手、實呎20,422元，為屋苑今年新高呎價；原業主2014年以355萬元購入單位，持貨約7年，帳面獲利225萬元或約63％。

第一城呎售2.04萬 屋苑今年新高

另外，元朗本月暫約116宗成交，較上月同期122宗減約5％。中原分區營業經理王學勤表示，區內大型屋苑之一尚悅10座中層C室新近易手，實用面積694方呎3房1套間隔，原業主微減10萬元或約1%後，以810萬元獲買家承接、實呎11,671元；原業主2014年初以約640萬元一手購入，持貨約7年，帳面獲利170萬元或約27％。

將軍澳本月二手已破200宗

將軍澳本月二手私宅成交已突破200宗，較上月同期393宗跌50％。香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳區內半新盤MONTEREY第5座低層E室錄易手、屬實用面積344方呎1房間隔，原業主年初放盤叫價820萬元，最後累減30萬元或約3.7%至790萬元成交，實呎22,965元。

上述單位原業主2017年3月以622.8萬元一手購入，持貨4年，轉手帳面賺167.2萬元或約27%。

二手成交亦不乏豪宅，美聯高級區域營業董事方富義指，港島南區南灣3座中層A室（連車位），實用面積1581方呎3房兩套間隔，以4200萬元成交、實呎26,565元；原業主2010年以3445萬元一手買入，持貨近11年，帳面賺755萬元或約22%。

相關字詞﹕沙田第一城 南灣 尚悅 祈德尊新邨

上 / 下一篇新聞

禁燒錢拓社區團購 美團京東急挫 市監局限一個月內自查 涉34科企
禁燒錢拓社區團購 美團京東急挫 市監局限一個月內自查 涉34科企
6%美團轉倉惹股東配售疑慮
6%美團轉倉惹股東配售疑慮
騰訊全球中期票據融資加碼
騰訊全球中期票據融資加碼
內地客來港免檢疫 友邦九置爆升
內地客來港免檢疫 友邦九置爆升
3月中國出口遜預期　貿易順差近一年低
3月中國出口遜預期　貿易順差近一年低
吉利旗下Polestar 傳擬SPAC美上市
吉利旗下Polestar 傳擬SPAC美上市
財政部華融持股傳轉讓中央匯金 評級機構列觀察名單 美元債遭拋售
財政部華融持股傳轉讓中央匯金 評級機構列觀察名單 美元債遭拋售
疫情帶動 全球電腦首季出貨量增32％
疫情帶動 全球電腦首季出貨量增32％
統計處：中小企3月營商氣氛仍審慎
統計處：中小企3月營商氣氛仍審慎
證監會：金石濟豐股權高度集中
證監會：金石濟豐股權高度集中
攜程每股定價268元 較上限低近20％
攜程每股定價268元 較上限低近20％
太平洋航運首季績佳 核心業務10年最勁
太平洋航運首季績佳 核心業務10年最勁
加密幣第一股掛牌前 比特幣創新高 新供應減 昨一度衝破6.3萬美元關
加密幣第一股掛牌前 比特幣創新高 新供應減 昨一度衝破6.3萬美元關
美3月通脹2.6％ 近3年最高
美3月通脹2.6％ 近3年最高
召車平台Grab併SPAC上市 估值3089億元 歷來最大宗
召車平台Grab併SPAC上市 估值3089億元 歷來最大宗
張兆聰：價殘高息 中信股份慢升可留意
張兆聰：價殘高息 中信股份慢升可留意
植耀輝：創科科研能力強 前景佳
植耀輝：創科科研能力強 前景佳
技術取勝：青島啤料10天線有支持
技術取勝：青島啤料10天線有支持
周大福預告Oppa任代言人
周大福預告Oppa任代言人
Webb續狙擊財庫局 指漠視董事重名
Webb續狙擊財庫局 指漠視董事重名
劉思明：啤酒乳業股向好 飛鶴看高一線
劉思明：啤酒乳業股向好 飛鶴看高一線
周顯：買內房債回報勝起樓
周顯：買內房債回報勝起樓
湯文亮：公務員不獲讚賞 士氣低落原因
湯文亮：公務員不獲讚賞 士氣低落原因
銅芯口罩廠晶苑 承租安盛4萬呎 月租逾百萬元 呎租25元料較上手跌兩成
銅芯口罩廠晶苑 承租安盛4萬呎 月租逾百萬元 呎租25元料較上手跌兩成
花旗莊士敦道舊舖 最新成交月租跌四成
花旗莊士敦道舊舖 最新成交月租跌四成
御海灣II快開價 HENLEY蓄勢待發
御海灣II快開價 HENLEY蓄勢待發
上月二手夾屋買賣登記 價量齊創單月新高
上月二手夾屋買賣登記 價量齊創單月新高
財團申強拍海壇街舊樓 估值1億
財團申強拍海壇街舊樓 估值1億
信安資管：今季加倉舊經濟股 美債息看2厘 可吼能源內銀原材料
信安資管：今季加倉舊經濟股 美債息看2厘 可吼能源內銀原材料