兩組客爭購 祈德尊凶宅同層630萬成交

巿值月租1.5萬 料3厘回報

代理指，若以屋苑同類型單位市值月租1.5萬元計，料可享約3厘租金回報率。至於單位原業主，早於1989年以48.1萬元購入（已補地價），持貨32年，帳面賺近582萬元或12倍。

此外，沙田第一城新錄46座高層E室易手，實用面積284方呎兩房戶，新近以580萬元易手、實呎20,422元，為屋苑今年新高呎價；原業主2014年以355萬元購入單位，持貨約7年，帳面獲利225萬元或約63％。

第一城呎售2.04萬 屋苑今年新高

另外，元朗本月暫約116宗成交，較上月同期122宗減約5％。中原分區營業經理王學勤表示，區內大型屋苑之一尚悅10座中層C室新近易手，實用面積694方呎3房1套間隔，原業主微減10萬元或約1%後，以810萬元獲買家承接、實呎11,671元；原業主2014年初以約640萬元一手購入，持貨約7年，帳面獲利170萬元或約27％。

將軍澳本月二手已破200宗

將軍澳本月二手私宅成交已突破200宗，較上月同期393宗跌50％。香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳區內半新盤MONTEREY第5座低層E室錄易手、屬實用面積344方呎1房間隔，原業主年初放盤叫價820萬元，最後累減30萬元或約3.7%至790萬元成交，實呎22,965元。

上述單位原業主2017年3月以622.8萬元一手購入，持貨4年，轉手帳面賺167.2萬元或約27%。

二手成交亦不乏豪宅，美聯高級區域營業董事方富義指，港島南區南灣3座中層A室（連車位），實用面積1581方呎3房兩套間隔，以4200萬元成交、實呎26,565元；原業主2010年以3445萬元一手買入，持貨近11年，帳面賺755萬元或約22%。