御海灣II快開價 HENLEY蓄勢待發

預計2021年6月落成的御海灣II，昨日上載樓書，總共提供406伙，主打1房及2房單位，戶型涵蓋開放式至3房，實用255至731方呎，當中開放式佔6%，1房、1房連儲物室及2房單位佔約86%，3房佔5%，餘下為特色戶。

新地恒地兩盤共涉885伙

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣II已獲批入伙紙，最快本周開價，料價錢會高於1期平均成交呎價1.86萬元，發展商屆時將同步對外開放設於九龍站環球貿易中心，及位於屯門現樓內的示範單位，計劃本月內開售。

另外，恒地啟德THE HENLEY I（479伙），亦推售在即，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，THE HENLEY I擬月內開價及開放示範單位，最快5月開售，而已批預售的第2期THE HENLEY II，有機會同步發售（涉301伙），戶型分佈與一期略有不同。至於第三期，則有望於今年下半年推出市場。

本木新開售19伙 折實697萬起

同系鄰近佐敦港鐵站的本木，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目已取得入伙紙，昨上載新銷售安排，加推19伙於周六（17日）發售，包括5伙3房、13伙1房戶及1伙開放式單位（包括4伙1房平台特色戶），折實價697萬至2318.8萬元、折實實呎2.46萬至3.08萬元。

高銀集團負責銷售的何文田傲玟，錄得首宗特色戶成交，為1座28、29樓C室複式戶，實用2422方呎、4房3套間隔，另連817方呎天台，成交價1.211億元，實呎5萬元，售價及呎價均創項目自2019年開售以來的新高。

本月整體新盤成交逾340宗

信置（0083）西貢133 PORTOFINO新售出1座2樓B室，實用1164方呎、屬3房1套間隔，成交價2373萬元、實呎2.03萬元，綜合市場資訊，4月迄今一手成交暫時累積錄逾340宗。