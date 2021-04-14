花旗莊士敦道舊舖 最新成交月租跌四成

中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，上述灣仔莊士敦道141至147號地下A及B號舖，總面積約2200方呎，原由花旗銀行租用，租金約37.4萬元，業主於2月底推出放租，當時叫價25萬元，至4月初銀行遷出交吉後，趁勢減價，以月租約22萬元由零售商承租，平均呎租約100元，除減價3萬元或12%外，亦較花旗銀行舊租減約41%。

樓面2200呎 最新月租22萬

近月市場再錄名人入市舖位，土地註冊處資料顯示，何文田正平大廈地下A及B號舖，總面積約6648方呎，連22個車位，上月以9480萬元成交，呎價約14,260元，新買家為皇進有限公司（NET INPUT LIMITED），公司董事包括梁婉玲（LEUNG YUEN LING ELINA）及郭卓彥（KWOK CHEUK YIN IRWIN），前者與裕泰興家族成員羅守輝的妻子同名，預計為同一人。

羅守輝妻等9480萬購何文田舖

上述舖位原業主為本地老牌家族黃繼昌及黃樹倫等人，於1966年以73萬元買入，持貨55年，是次轉手帳面獲利9407萬元，物業升值近129倍。