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銅芯口罩廠晶苑 承租安盛4萬呎 月租逾百萬元 呎租25元料較上手跌兩成

【明報專訊】新冠疫情反覆之際，繼早前有市場消息指宏利以月租逾400萬元承租觀塘國際貿易中心後，觀塘再錄大額商廈租務成交。以製做銅芯口罩為港人熟知的晶苑國際（2232），以月租逾100萬元租用觀塘巧明街安盛金融大樓共3層、涉約4.13萬方呎樓面，而當中3萬方呎樓面屬安盛集團（AXA）棄租樓面，現呎租折合僅約25元，料較安盛租用相關樓面時的呎租約33元低逾兩成。

明報記者

土地註冊處資料顯示，晶苑國際旗下晶苑織造廠有限公司，上月簽訂租務協議，租用觀塘安盛金融大樓5至7樓共3層樓面、涉總面積41,322方呎，租期6年，由今年7月1日至2027年6月30日，首3年月租103.3萬元（即每年租金開支1239.6萬元），第四年起租金增4%至107.4萬元（即每年租金開支1288.8萬元），即首3年呎租25元，後3年呎租為26元。

第四年起租金調升4%至107萬

值得留意的是，6、7樓原為安盛租用樓層，換言之，安盛棄租上述兩層樓面、涉約3萬方呎；至於5樓，安盛亦曾租用，在2019年未有再續租該樓層，其後作為永泰（0369）樓盤展銷廳。

翻查資料，由商廈於2010年落成起，安盛為最早一批租戶，租用逾12層樓面（包括是次晶苑租用的5樓至7樓），為該廈最大租戶，因而命名為安盛金融大樓（AXA Tower）。首張租務協議共6年，租期由2010年至2016年，首3年月租312.68萬元，後3年租金不多於406.48萬元，估計涉約19萬方呎樓面計，呎租分別約17及22元。

安盛2016年租約期滿後，再續租3年至2019年，月租增43%至580.2萬元，呎租增至31元。

不過，安盛2019年再續租時，雖然減少租用5樓全層，但估計租用的總樓面仍涉約18萬方呎，租金則微增2%至593.13萬元，呎租約33元，租期至2025年。

晶苑工業大廈重建 料作新總部

是次晶苑國際租用物業，估計是因其總部、即巧明街71號晶苑工業大廈，在去年5月獲城規會批准活化，將重建為一幢34層高商廈，總樓面19.7萬方呎，意味晶苑工業大廈重建在即，市場估計會將現有總部遷進安盛金融大樓。

浸會醫院1.7億沽觀塘商廈倍賺

另土地註冊處資料顯示，由浸會醫院持有的觀塘商廈絲寶國際大廈7樓全層，連兩個車位，上月以逾1.718億元易手，以總面積逾1.68萬方呎計、呎價1.02萬元。浸會醫院在2010年以8265.12萬元購入物業，帳面賺逾8915萬元或逾1倍。

事實上，浸會醫院去年10月先以逾1.59億元、呎價9500元售出該廈6樓，去年12月亦以3128萬元，沽出葵涌香港毛紡工業大廈中層單位，呎價約3080元，換言之，院方半年來連沽3個物業，套現逾3.6億元。

相關字詞﹕晶苑工業大廈 安盛集團 浸會醫院 安盛金融大樓 晶苑國際

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