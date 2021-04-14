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2021年4月14日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
禁燒錢拓社區團購 美團京東急挫 市監局限一個月內自查 涉34科企
6%美團轉倉惹股東配售疑慮
騰訊全球中期票據融資加碼
內地客來港免檢疫 友邦九置爆升
3月中國出口遜預期 貿易順差近一年低
吉利旗下Polestar 傳擬SPAC美上市
財政部華融持股傳轉讓中央匯金 評級機構列觀察名單 美元債遭拋售
疫情帶動 全球電腦首季出貨量增32％
統計處：中小企3月營商氣氛仍審慎
證監會：金石濟豐股權高度集中
攜程每股定價268元 較上限低近20％
太平洋航運首季績佳 核心業務10年最勁
加密幣第一股掛牌前 比特幣創新高 新供應減 昨一度衝破6.3萬美元關
美3月通脹2.6％ 近3年最高
召車平台Grab併SPAC上市 估值3089億元 歷來最大宗
張兆聰：價殘高息 中信股份慢升可留意
植耀輝：創科科研能力強 前景佳
技術取勝：青島啤料10天線有支持
周大福預告Oppa任代言人
Webb續狙擊財庫局 指漠視董事重名
劉思明：啤酒乳業股向好 飛鶴看高一線
周顯：買內房債回報勝起樓
湯文亮：公務員不獲讚賞 士氣低落原因
銅芯口罩廠晶苑 承租安盛4萬呎 月租逾百萬元 呎租25元料較上手跌兩成
花旗莊士敦道舊舖 最新成交月租跌四成
御海灣II快開價 HENLEY蓄勢待發
兩組客爭購 祈德尊凶宅同層630萬成交
上月二手夾屋買賣登記 價量齊創單月新高
財團申強拍海壇街舊樓 估值1億
信安資管：今季加倉舊經濟股 美債息看2厘 可吼能源內銀原材料
劉思明：啤酒乳業股向好 飛鶴看高一線
【明報專訊】港股反撲一觸即潰，走勢依然疲弱。香港本地概念股逆市受捧，但要慎防借消息炒作難以持耐；啤酒乳業股向好，飛鶴（6186）跑贏可看高一線。
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劉思明
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