召車平台Grab併SPAC上市 估值3089億元 歷來最大宗

根據合併協議，軟銀支持的Grab將可獲約45億美元現金，當中包括40億美元的私人股權投資，由貝萊德（BlackRock）、富達國際（Fidelity International）和淡馬錫等參投，預計這將是東南亞企業歷來最大規模的美股發行。今年至今，在美國上市的SPAC合共集資990億美元，已高於去年創紀錄的830億美元。

去年商品交易額超疫前水平

Grab的軟件除提供召車和食品配送服務，也提供酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險等服務，是多用途軟件，為東南亞逾1.87億用戶服務。去年Grab的商品交易總額（GMV）達125億美元，超越疫情爆發前的水平。Grab聯合創始人Anthony Tan稱，多元化的軟件策略，助合伙的司機轉型至送貨業務，使Grab在疫情期間仍實現增長。將與Grab合併的特殊目的收購公司Altimeter Growth，於2020年12月1日上市。在合併消息公布前，該公司今年以來股價上漲8.5%，同期標普500指數上漲9.9%。Altimeter Growth昨早段股價挫6%。

GameStop擬撤換行政總裁

此外，路透引述知情人士稱，之前的散戶逼空戰場GameStop，尋求撤換行政總裁謝爾曼（George Sherman）。自Chewy創辦人科恩（Ryan Cohen）1月加入GameStop董事會以來，GameStop多名管理層已被換人。

（綜合報道）

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