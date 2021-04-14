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美3月通脹2.6％ 近3年最高

【明報專訊】美國準備推出新一輪的基建投資方案之際，通脹增長有所加快。美國3月消費物價指數（CPI）按年增長2.6%，是2018年8月以來最高，前值為增長1.7%。上月的物價升幅，主要源於汽油價格按年升22.5％，而食品價格也按年上漲3.5％。剔除波動較大的能源及食品價格，3月的核心CPI按年升1.6%，升幅較2月高出0.3個百分點。

資金流入科技股 微軟再創新高

不過上月的美國通脹升幅，大致在分析師預期之內，對美國股市影響不大。由於美國疾控中心（CDC）、美國食品及藥物管理局（FDA）均建議暫停接種可能與血栓有關的強生疫苗，受經濟活動重啟推動的航空股、零售股等下滑。道指早段曾跌逾百點，資金流入科技股。微軟早段再創新高，蘋果及亞馬遜升逾1%。納指早段向上，標普500指數早段微升創新高。

聯儲局官員開始談論「縮減QE」時間表，明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，當疫苗接種率達到75%至80%時，可討論「縮減QE」。美國目前約有22%人口完成全部疫苗接種，預計在8至9月將有四分之三的美國人口完成接種，達到群體免疫，預示退市的討論可能在數月後展開。回顧2013年聯儲局逐步退出QE時，美國10年期國債孳息率向上，金價及新興市場貨幣下挫。

（綜合報道）

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