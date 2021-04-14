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加密幣第一股掛牌前 比特幣創新高 新供應減 昨一度衝破6.3萬美元關

【明報專訊】有「加密貨幣第一股」之稱的美國最大加密貨幣交易所Coinbase，周三在納斯達克交易所直接上市前夕，比特幣價格接連升穿6.2萬及6.3萬美元大關，突破其3月所創的6.17萬美元高位，再創歷史新高。今年迄今，比特幣已升值逾1倍。比特幣近期轉強，周末也升穿6萬美元關口。市場人士指出，近期新的比特幣供應稀少，加密貨幣礦工減少了出售新挖出的比特幣，令加密貨幣場所的比特幣儲備跌至多年低位。與此同時，多國政府及央行的刺激措施帶來熱錢，吸引機構投資者及散戶湧入加密貨幣市場，推動了比特幣的升浪。

市值僅次於比特幣的以太幣，昨也升穿2230美元創新高。部分市場人士指出，加密貨幣的最新價格，將影響到周三上市的Coinbase股價。

以太幣升穿2230美元破頂

近期愈來愈多零售商、支付服務供應商及投資銀行支援加密貨幣，使比特幣等加密貨幣的認受性增加，刺激比特幣等價格攀升。電動車生產商特斯拉（Tesla）、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、萬事達卡（Mastercard）、貝萊德（BlackRock）和摩通，也提供了加密貨幣支付或投資項目。在納斯達克上市的數碼資產公司Diginex的銷售主管Matt Blom稱，今年以來，比特幣價格每月均創新高，最新目標價是7萬美元。

Coinbase首季收入18億美元 按年增9倍

投資者關注Coinbase的上市表現。面對華爾街及監管機構的多年質疑，今次上市被視為加密貨幣行業的重要里程。成立於2012年的Coinbase，規模僅次於幣安和火幣網，是全球第三大加密貨幣交易所。Coinbase此前的私人市場交易，對該公司的估值為680億美元。如果按完全稀釋後的股票數量計算，其估值將膨脹至1000億美元，超越紐交所母公司洲際交易所集團（ICE）的市值。

隨着比特幣等加密貨幣價格上漲，Coinbase今年第一季收入初步估計達18億美元，按年增長約9倍。上季其利潤預期介乎7.4 億至8億美元，較去年同期增長逾20倍。

倫敦加密貨幣平台Luno的行政總裁Marcus Swanepoel稱，外界對加密貨幣行業仍存在一些不信任，規模如此大型的加密貨幣公司上市，將令很多人意識到，這是值得認真看待的資產類別和商業模式。

證交會：正審視比特幣ETF申請

美國證交會（SEC）上周確認，正審視WisdomTree的比特幣ETF申請，目前合共8家公司向SEC提出相關ETF申請。一些加密貨幣投資者視比特幣為類似於黃金的避險工具，可在經濟波動時分散投資組合風險，不過此看法備受爭議。

擁有大量GPU挖礦業務的美國晶片大廠輝達（Nvidia）公布，將推出名為Grace的首款自行研製、基於Arm的技術架構而設計的中央處理器（CPU），與英特爾（Intel）競爭。輝達稱，其CPU與自家GPU結合使用後，運算速度比目前基於x86CPU上運行的輝達DGX系統快10倍。美國能源部下屬的洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）將會是Grace的客戶之一。

（綜合報道）

[國際金融]

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