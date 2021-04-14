太平洋航運首季績佳 核心業務10年最勁

集團表示，船租第二季度持續上揚，至今就第二季訂定的小靈便型及超靈便型乾散貨船貨運合約租金，分別為每日16,100美元及18,000美元，集團正繼續以上述水平相若的現貨市場租金訂定新的貨運合約。同時根據集團用作參考的兩類核心船隊收支平衡水平分別為8720美元及10,120美元。

CEO：相信上半年業績令人鼓舞

集團表示，目前航運供求極緊張情况已開始緩和，但租金將企穩在高於近年的水平，即使疫情及地緣政治局勢，以及一些供應方面不確定性仍然存在，但經濟活動在疫苗計劃和刺激措施的支持下將會加強，加上乾散貨船船隊增長緩減，對今年及未來數年貨運市場持樂觀看法。行政總裁Mats Berglund在電話會議上表示，今年7月將報告上半年業績，相信將是一份令人鼓舞的業績。此外，他表示，公司去年11月和今年2月購入的兩艘二手超大靈便型乾散貨船已交付。