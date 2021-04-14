證監會：金石濟豐股權高度集中

證監指出，在截至3月19日，國際濟豐包裝的兩名主要股東，包括由蔡文豪及談理平持有的金富投資，以及主席兼執行董事鄭顯俊持有的領前有限公司，共持有69.3%或2.083億股公司股權，另有23名股東合共持有8218萬股或27.3%，街貨只得3.4%或1017萬股。

濟豐街貨僅3.4%

國際濟豐包裝於2018年12月21日上市，招股價為3.98元，當時上述的兩名主要股東及前23名股東已持有公司已發行股本的97.8%，已股權高度集中。

公司的股價由上市的3.98元起，至2020年9月17日升至4.6元，升幅30.9%，至2021年2月4日達到6.02元，每日平均成交量僅7.34萬股，在2021年2月5日至3月19日期間，公司股份則介乎5.98元至6.02元，日均成交量為5.3萬股。

在自2020年9月18日以來的期間，該公司公布了與關連公司與重慶談石重續框架協議，以及2020年業績純利升2.9%至7841.9萬元。公司昨收報6.04元，升0.17%。

至於金石投資在截至3月17日，3名主要股東持有共57.16%或12.37億股，連同19名股東共持有的33.3%或7.21億股，合共佔公司股本90.49%，街貨僅得9.51%或2.06億股。該股在昨收0.249元，無升跌。