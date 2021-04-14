統計處：中小企3月營商氣氛仍審慎

進出口貿易新訂單指數上升

按行業分析，飲食業的業務收益動向指數從45.5上升至57.4、批發業從45.6上升至50、進出口貿易則從43.9上升至44.6，但除這3個行業外，其他統計調查涵蓋的行業，其業務收益現時動向指數在3月份均有不同程度的下跌。此外，進出口貿易新訂單的現時動向指數從2月的45.7上升至3月的46.4，而4月的新訂單展望動向指數為49.2。另外，受訪600家中小企當中，僱用人數的現時動向指數從2月的 49.6，下跌至3月的48.7。

政府發言人表示，中小企於3月營商氣氛整體來說仍然審慎。不少行業的細分指數下跌，但受惠於自2月中以來社交距離措施放寬，飲食業的細分指數顯著上升並重回擴張區域。

不少行業受惠放寬防疫措施

發言人進一步指出，若果本地疫情繼續減退和環球經濟持續恢復，香港的營商氣氛往後可能見到較全面的改善。2021至22年度《財政預算案》提出的大規模逆周期措施，亦將有助緩解經濟面對的壓力。