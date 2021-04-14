經濟

疫情帶動 全球電腦首季出貨量增32％

【明報專訊】在家工作成疫下新常態，帶動個人電腦（PC）出貨量。市場調查機構Gartner發表最新報告，今年首季全球出貨6986.95萬台PC為歷史次高，而32%的按年增速，是該機構自2000年開始調查PC市場以來最高。Gartner研究總監北川美佳子指出，現時全球鬧「芯荒」將影響部分PC交貨時間延長，料導致未來出貨量減少，但相信即使在居家限制放寬後，市場對PC需求仍會保持強勁。

聯想上季出貨量按年增42.3%

根據報告，全球PC出貨最多的牌子跟去年末季相同。受惠於中國的需求旺盛，帶動聯想（0992）上季出貨1754.8萬台，按年增長42.3%；市佔率按年增長1.8個百分點至25.1%。惠普（HP）以1496.3萬台緊隨其後，出貨按年增長34.6%，佔整體市場的21.4％。

戴爾（Dell）以1154.2萬台排行第三，雖然出貨按年增加12.9%，但市佔按年跌2.8個百分點至16.5%。

報告稱，由於Dell專注於商用PC市場，增長不及消費類PC市場強勁，加上組件短缺和貨運成本增加，影響該公司的出貨。

蘋果MacBook市佔率增至8%

至於較受年輕人熱捧的蘋果公司，旗下MacBook出貨雖然按年增長48.6%，是增速最大的品牌，市佔率增至8%。目前市場晶片短缺，北川美佳子料在去年供貨正常的前提下，料今年次季的PC出貨增長會減低。

上 / 下一篇新聞

禁燒錢拓社區團購 美團京東急挫 市監局限一個月內自查 涉34科企
禁燒錢拓社區團購 美團京東急挫 市監局限一個月內自查 涉34科企
6%美團轉倉惹股東配售疑慮
6%美團轉倉惹股東配售疑慮
騰訊全球中期票據融資加碼
騰訊全球中期票據融資加碼
內地客來港免檢疫 友邦九置爆升
內地客來港免檢疫 友邦九置爆升
3月中國出口遜預期　貿易順差近一年低
3月中國出口遜預期　貿易順差近一年低
吉利旗下Polestar 傳擬SPAC美上市
吉利旗下Polestar 傳擬SPAC美上市
財政部華融持股傳轉讓中央匯金 評級機構列觀察名單 美元債遭拋售
財政部華融持股傳轉讓中央匯金 評級機構列觀察名單 美元債遭拋售
統計處：中小企3月營商氣氛仍審慎
統計處：中小企3月營商氣氛仍審慎
證監會：金石濟豐股權高度集中
證監會：金石濟豐股權高度集中
攜程每股定價268元 較上限低近20％
攜程每股定價268元 較上限低近20％
太平洋航運首季績佳 核心業務10年最勁
太平洋航運首季績佳 核心業務10年最勁
加密幣第一股掛牌前 比特幣創新高 新供應減 昨一度衝破6.3萬美元關
加密幣第一股掛牌前 比特幣創新高 新供應減 昨一度衝破6.3萬美元關
美3月通脹2.6％ 近3年最高
美3月通脹2.6％ 近3年最高
召車平台Grab併SPAC上市 估值3089億元 歷來最大宗
召車平台Grab併SPAC上市 估值3089億元 歷來最大宗
張兆聰：價殘高息 中信股份慢升可留意
張兆聰：價殘高息 中信股份慢升可留意
植耀輝：創科科研能力強 前景佳
植耀輝：創科科研能力強 前景佳
技術取勝：青島啤料10天線有支持
技術取勝：青島啤料10天線有支持
周大福預告Oppa任代言人
周大福預告Oppa任代言人
Webb續狙擊財庫局 指漠視董事重名
Webb續狙擊財庫局 指漠視董事重名
劉思明：啤酒乳業股向好 飛鶴看高一線
劉思明：啤酒乳業股向好 飛鶴看高一線
周顯：買內房債回報勝起樓
周顯：買內房債回報勝起樓
湯文亮：公務員不獲讚賞 士氣低落原因
湯文亮：公務員不獲讚賞 士氣低落原因
銅芯口罩廠晶苑 承租安盛4萬呎 月租逾百萬元 呎租25元料較上手跌兩成
銅芯口罩廠晶苑 承租安盛4萬呎 月租逾百萬元 呎租25元料較上手跌兩成
花旗莊士敦道舊舖 最新成交月租跌四成
花旗莊士敦道舊舖 最新成交月租跌四成
御海灣II快開價 HENLEY蓄勢待發
御海灣II快開價 HENLEY蓄勢待發
兩組客爭購 祈德尊凶宅同層630萬成交
兩組客爭購 祈德尊凶宅同層630萬成交
上月二手夾屋買賣登記 價量齊創單月新高
上月二手夾屋買賣登記 價量齊創單月新高
財團申強拍海壇街舊樓 估值1億
財團申強拍海壇街舊樓 估值1億
信安資管：今季加倉舊經濟股 美債息看2厘 可吼能源內銀原材料
信安資管：今季加倉舊經濟股 美債息看2厘 可吼能源內銀原材料