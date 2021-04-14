疫情帶動 全球電腦首季出貨量增32％

聯想上季出貨量按年增42.3%

根據報告，全球PC出貨最多的牌子跟去年末季相同。受惠於中國的需求旺盛，帶動聯想（0992）上季出貨1754.8萬台，按年增長42.3%；市佔率按年增長1.8個百分點至25.1%。惠普（HP）以1496.3萬台緊隨其後，出貨按年增長34.6%，佔整體市場的21.4％。

戴爾（Dell）以1154.2萬台排行第三，雖然出貨按年增加12.9%，但市佔按年跌2.8個百分點至16.5%。

報告稱，由於Dell專注於商用PC市場，增長不及消費類PC市場強勁，加上組件短缺和貨運成本增加，影響該公司的出貨。

蘋果MacBook市佔率增至8%

至於較受年輕人熱捧的蘋果公司，旗下MacBook出貨雖然按年增長48.6%，是增速最大的品牌，市佔率增至8%。目前市場晶片短缺，北川美佳子料在去年供貨正常的前提下，料今年次季的PC出貨增長會減低。