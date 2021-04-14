財政部華融持股傳轉讓中央匯金 評級機構列觀察名單 美元債遭拋售

明報記者 陳偉燊

繼上周五傳出華融擬剝離沒有盈利的子公司，昨日彭博報道引述消息稱，在華融持股57.02%的中國財政部，擬將手上的華融股權轉讓予處置債務風險更具經驗的中央匯金，並謂未來數個月完成交易。華融回覆彭博的報道時未有就有關消息置評，只強調流動性充足，到期債券可如期兌付，並待核數師確定後另行公布業績的日期。財政部及中投公司未有置評。

華融：到期債券可如期兌付

現時中央匯金亦為華融的小股東，持股約4.39%。中央匯金曾經在2019年，協助打救總部位於山東濟南的全國性股份銀行之一的恒豐銀行，認購該行600億股新股，注資600億元人民幣，變成該行最大股東，目前持股約53.95%。

穆迪：將華融信用水平檢討下調

穆迪昨日發稿指出，將華融的A3長期及P-2短期發行人評級，以及b1基礎信用評估（BCA）水平檢討下調，反映華融正待確定相關交易而延遲公布業績，及核數師要更多資訊及時間去完成必要的審核程序，信貸前景不明朗。另外兩家評級機構標準普爾及惠譽，同樣因應華融延遲公布業績等因素，將華融置入負面觀察名單（見表）。

《財新》：華融並非無可能破產

內地媒體《財新》發表評論文章指「華融並非無可能破產」，文章指華融並非銀行，涉及的自然人投資者不多，基本都是機構投資者，如果破產，比銀行「好辦得多」。由於不利消息頻傳，華融的離岸美元債價明顯受壓。當中其發行明年5月到期的票面息率3.375厘之3億美元債券，債價大跌10%至74.735美元，孳息率挾升至中間位6.653厘，高出票面息率3.375厘近倍。彭博引述ICE Data Services數據顯示，華融國際控股的信用違約掉期費率在周二大升約300點子，達到760個基點水平。