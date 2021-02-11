吉利旗下Polestar 傳擬SPAC美上市

市值或逾3000億

報道指，目前Polestar正進行的A輪集資，其估值僅70億美元（約546億港元），而計劃於6月進行的B輪融資，估值為200億美元（約1560億港元），不過有關SPAC上市計劃仍正進行內部討論，或未必實行。早在上月底，彭博社亦曾報道指，Polestar正考慮尋求在美國或者香港上市，如果在美國上市，將可能採用SPAC方式。

Polestar總部位於瑞典哥德堡，2015年獲富豪全資收購，成為一間專門生產高性能電動車的車企，目前擁有Polestar 1和Polestar 2兩款車型，其中2017年量產的Polestar 1為混合動力汽車，Polestar 2為純電動車，去年7月交付，但去年10月，由於軟件存在錯誤，Polestar需要召回在歐洲交付的2200輛Polestar 2。