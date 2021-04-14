經濟

3月中國出口遜預期　貿易順差近一年低

【明報專訊】海關總署昨日公布3月外貿數據，以人民幣計價的出口按年增長20.7%，遜預期的28.6%；進口增27.7%，大幅高於預期的17.6%，貿易順差亦因此顯著收窄至138億美元（見圖），遠低於預期的520億美元，為近一年新低。累計今年首季，出口增38.7%，進口增19.3%，貿易順差1163.5億美元，去年同期順差僅132億美元。

工人就地過年 縮短訂單交付周期

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，今年首季進出口增幅較大，部分原因與去年疫情導致基數低相關；春節多數製造業工人就地過年，不少企業維持生產，也一定程度上縮短了訂單的交付周期。不過，他也指出，雖然外貿已連續3季保持增長，但全球疫情反覆，又例如近期蘇伊士運河事件等對國際貿易帶來的影響。此外，去年第二季之後的基數顯著抬高，都會對今年之後的外貿帶來挑戰。

另一方面，3月貿易順差大幅收窄，一是因為出口增速弱於預期，二來大宗商品價格上漲，令進口量及進口價格均上升，使3月進口增長超預期。中金分析指出，如扣除基數影響，以兩年平均增速計，3月出口增長10.3%，低於前值23%，進口增16.7%，高於前值12.3%，反映出口下滑而進口回升，貿易順差則減少62億美元，可確定出現轉向。

耐用品出口需求放緩

中金又稱，去年下半年以來，持續帶動出口增速維持高位的是美國地產銷售帶動的耐用品需求，但3月中國的家電、家具、玩具、燈具等出口增速均出現回落，可能意味耐用品出口的需求放緩，由於海外推進疫苗接種，防疫物資的出口增速也出現一定回落，因此整體出口增速的回落可能仍將持續。

上海證券宏觀分析師胡月曉亦表示，隨着疫苗普及，海外生產逐漸恢復，加上基數效應消除，未來中國出口增長將逐漸回落，年底甚至或出現收縮；但在商品價格影響下，進口增長或將維持高位，令去年下半年以來的高貿易順差局面面臨終結。

相關字詞﹕進口 貿易順差 出口 海關總署

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