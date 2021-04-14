經濟

內地客來港免檢疫 友邦九置爆升

【明報專訊】港府日前公布將在下月中推出「來港易」計劃，容許限定數目的內地居民抵港可豁免14日強制檢疫，帶動一眾本地股上升，友邦保險（1299）日內最多升4.2%，一度重返「紅底股」，收市升幅收窄至3.22%，報99.3元，但仍推動恒指88點升幅，力保受科技股拖累的恒指微升收市。恒指收報28,497點，升43點或0.15%，國指跌0.22%報10,850點，主板成交縮至1428億元。

截至昨晚11時15分，恒指夜期報28,578點，高水81點。

友邦曾破百元 花旗最新目標價116元

去年友邦受中港封關影響，內地訪客來港投保業務陷於停頓，導致整體新業務價值倒退33%。花旗發表報告指出，雖然通過「來港易」，旅客返回內地時仍要隔離14天，不過政策或是內地客再度來港的開始，若及後有更方便的通關政策，或將今年香港市場全年保費按年增長26%的預期上調。該行維持「買入」評級，給予116元目標價。

此外，多隻旅客相關的本地股亦做好，九倉置業（1997）升6.16%，為表現最佳藍籌。領展（0823）升2%，新世界（0017）及新地（0016）均升逾1%。零售股周生生（0116）和周大福（1929）分別上升6.3%和1.87%，莎莎（0178）開市後不久曾升約一成，但隨後逐步收窄升幅，收市前更倒跌，收報1.77元，跌2.21%。

科指連跌3日 12.4億北水湧入撈底

內地監管消息繼續拖累科技股，科指連跌3日，收報8038點，下跌1.6%。港股通昨日淨買入12.37億元，主要趁機撈入下跌的科技股如美團（3690）及騰訊（0700）。

人民銀行周一（12日）公布的3月社融增量數據低於預期，市場續憂慮流動性收緊，A股昨日連跌第3日。利達基金經理及合伙人黃耀宗表示，新經濟股疲弱，加上資金流向受A股氣氛影響，不利港股市場，恒指暫時會在28,000點至29,200點區間上落。雖然部分傳統經濟股受惠疫情消息，但短線走勢仍會受大市影響。

相關字詞﹕本地股 流動性 黃耀宗 友邦 科技股 恒指 港股

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