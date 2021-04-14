騰訊全球中期票據融資加碼

標普：財務空間大 提供足夠緩衝

此外，騰訊建議向若干專業投資者，進行建議票據的國際發售，已委任摩根士丹利、美銀及德銀擔任計劃的安排行，擬尋求將建議票據於聯交所上市。資料顯示，騰訊目前仍有本金總額180億美元的未償還票據。

穆迪高級副總裁蔡慧表示，發行票據將進一步增強騰訊強勁的流動性，同時保持收入和現金流的穩定增長。該行預計，受各業務領域穩定增長的支撐，料騰訊未來12至18個月的收入將以每年20%的速度增長。同時受非遊戲業務拖累，騰訊的EBITDA利潤率將在未來12至18個月降至33%至35%，惟EBITDA將繼續以每年10%至15%的速度增長。

隨着中央加強對反壟斷和金融科技行業的監管審查，標普認為或會影響騰訊的增長和盈利能力，或會對騰訊的併購交易帶來更多障礙。惟該行相信，騰訊的財務空間龐大，能夠提供足夠的緩衝。