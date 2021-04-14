禁燒錢拓社區團購 美團京東急挫 市監局限一個月內自查 涉34科企

明報記者 陳麗歡、蔡穎霖

約談的科網企業包括近日處於風眼的阿里巴巴，亦有百度（9888）、騰訊（0700）、快手（1024）、拼多多、愛奇藝和嗶哩嗶哩（9626）等，更包括正在搶佔社區團購市場的美團、京東、每日優鮮、盒馬鮮生和滴滴等。

消息一出，令昨日開市已低走的美團跌幅逐步加深，全日跌7.44%，京東及快手跌逾3%，百度跌2.19%，騰訊跌0.9%，而阿里的升幅亦減弱，早段曾升4%，收市僅升0.4%。

專家：待公布細節 有望重拾升勢

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，美團的跌幅最主要受股東配股消息影響，而是次的指導會無疑是打擊科技股未來兩周的走勢，但隨着首季業績公布，有助穩定股價。阮子曦又指，初次的約談短期內抑壓科網企業於業務上的擴展，若日後再有約談，或會商討清晰的整頓細節及整理出處罰方案，科技股屆時可望重拾升勢。

據市監局公布，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶佔社區團購市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、信息泄露，以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治，其中，強迫實施「二選一」問題尤為突出。當局呼籲互聯網企業「充分發揮阿里案警示作用」。

去年因疫情提倡在家措施，多間科網公司隨後推出社區團購業務，透過低價向各社區銷售新鮮食材等。由於配送新鮮食物所需的配套要求較高，企業投資龐大，銷售成本增加，因此影響毛利率及利潤。美團上月公布業績時表示，因社區團購業務的擴張，預計未來幾季續錄經營虧損。

京東料增投資保市佔 野村降目標價

野村昨日發表的報告指出，拼多多及美團的社區團購業務分別覆蓋內地300多個及2000多個城市，京東為縮小與競爭對手的差距，在未來數季將加快在社區團購投資，以保住市佔率；因此，將京東今年的淨利率預測下調30個基點至1.7%，以反映社區團購投資的影響，目標價由424元下調至378元，維持買入評級。