戴德梁行料商廈租金跌至2023年

首季72萬呎樓面遭棄租

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，首季寫字樓整體呎租57.4元，較2019年首季度高峰75.9元下跌24.4％；中區退租情况最為嚴重，首季負吸納量逾20萬方呎，並令區內平均呎租連跌9個季度，失守100元水平，見98.3元，按年下跌21.4％。

新寫字樓項目將於明年相繼落成，屆時將會有達420萬方呎新供應(主要集中於東九)，相信吸引大型企業於下半年頂租，新供應可能令租金進一步下調。

料餐飲業租金帶頭回升

戴德梁行執行董事及香港寫字樓部主管韓其峰稱，市場氣氛回復，但租客依然保持謹慎態度。

本年首季棄租樓面達72.4萬方呎，當中消費品、製造與採購行業佔34%、銀行與金融業佔23%。雖然寫字樓租金持續下跌，但預計零售市場今年將逐步回復。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威指出，在低基數效應下，零售業較去年同期錄得30％增幅，政府亦即將派發消費券，有利刺激零售及餐飲行業。

該行預計零售商戶租金將在今年往後時間將保持平穩，當中餐飲業租金將有帶頭回升的趨勢。