卓爾居3房逼1100萬創新高

【明報專訊】新界西近日錄得多宗二手破頂成交，其中樓齡逾20年的屯門卓爾居，繼上月錄得二手破頂成交後，再有單位成交價創屋苑標準分層單位新高。中原副分區營業經理鍾宏遠表示，卓爾居5座極高層C室，實用710方呎，3房套間隔，享河景，議價後以1063.8萬元成交，實呎14,983元。原業主2001年1月以269萬元買入單位，自住20年轉售，帳面獲利794.8萬元或近3倍。資料顯示，上月同類單位才以約1030萬元創出屋苑標準分層戶紀錄。
本月至今已錄逾40宗二手成交的東涌，區內水藍．天岸錄破頂成交。
水藍．天岸特色戶實呎1.9萬 東涌次高
美聯區域經理方吉和稱，上述為水藍．天岸5座連天台戶，實用957方呎，連629方呎天台、及95方呎平台，3房間隔，望內園景。單位平台設外置樓梯直達天台，天台更設有按摩池，近日獲外籍人士斥1830萬元購入，實呎19,122元，不但成交價及呎價創屋苑新高，呎價更創東涌次高紀錄。單位網上銀行估值僅1533萬元，即成交價比估價高297萬元或19%。原業主2008年8月986.4萬元購入，持貨約12年，帳面獲利843.6萬元或約86％。
荃灣愉景新城於97金融風暴後一度成為樓市蟹貨重災區之一，惟近日一個高層2房戶，做價逼近800萬元大關，創屋苑同類新高。利嘉閣分行經理陳敏生表示，單位為愉景新城2座高層C室，實用面積495方呎，2房間隔，上址放盤7.5個月，以零議價798萬元易手，實呎約16,121元，創屋苑2房成交價新高。原業主於2009年12月以約278萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利520萬元或1.9倍。