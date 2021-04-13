卓爾居3房逼1100萬創新高

本月至今已錄逾40宗二手成交的東涌，區內水藍．天岸錄破頂成交。

水藍．天岸特色戶實呎1.9萬 東涌次高

美聯區域經理方吉和稱，上述為水藍．天岸5座連天台戶，實用957方呎，連629方呎天台、及95方呎平台，3房間隔，望內園景。單位平台設外置樓梯直達天台，天台更設有按摩池，近日獲外籍人士斥1830萬元購入，實呎19,122元，不但成交價及呎價創屋苑新高，呎價更創東涌次高紀錄。單位網上銀行估值僅1533萬元，即成交價比估價高297萬元或19%。原業主2008年8月986.4萬元購入，持貨約12年，帳面獲利843.6萬元或約86％。

荃灣愉景新城於97金融風暴後一度成為樓市蟹貨重災區之一，惟近日一個高層2房戶，做價逼近800萬元大關，創屋苑同類新高。利嘉閣分行經理陳敏生表示，單位為愉景新城2座高層C室，實用面積495方呎，2房間隔，上址放盤7.5個月，以零議價798萬元易手，實呎約16,121元，創屋苑2房成交價新高。原業主於2009年12月以約278萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利520萬元或1.9倍。