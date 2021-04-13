何厚鏵女兒6750萬入市帝景園

土地註冊處資料顯示，帝景園4座高層B室，實用1513方呎，3房間隔，上月連一個車位以6750萬元易手，實呎44,613元，買家以何美芝（HO MEI CHEE CHARMAINE）作登記，與澳門前特首何厚鏵女兒同名，料為同一人。原業主於1991年以564萬元購入，2019年進行內步轉讓，物業在30年間升值6186萬元或近11倍。

賀一誠女兒去年4600萬購西半山豪宅

事實上，何厚鏵一家過去亦曾沾手中半山指標豪宅，2003年1月時曾以1,980萬元買入中半山The Albany高層B室，實用1308方呎，至2019年5月以7800萬元售出，實呎59,633元，創該廈呎價新高，何美芝持貨16年，帳面賺5820萬元或2.9倍。事實上，何厚鏵兒子何敬民於2014年以9300萬元售出The Albany一伙實用1948方呎高層C室，實呎4.77萬元，呎價一度成為物業歷史新高。何敬民等早於2003年以2500萬元購入，當時帳面賺6800萬元或2.7倍。

陳秉志4650萬沽美景臺 21年升近4倍

值得一提，澳門現任行政長官賀一誠女兒賀凱琪，去年10月則以4600萬元購入西半山旭龢道8號秀麗閣中高層B室，實用1900方呎，屬4房間隔，實呎24,211元。另外，有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，最新售出薄扶林美景臺A5座高層M室，實用2,311方呎，成交價4,650萬元，實呎20,121元。物業由陳秉志早2000年以950萬元買入，持貨21年，現帳面大幅獲利3700萬元，期內物業升值約3.9倍。

中原高級分區經理陳志強稱，西半山蔚然低層B室，實用1589方呎，4房雙套間隔，望樓景，亦以5000萬元易手，實呎31,466元。原業主於2012年以3863萬元買入，持貨9年，帳面獲利1137萬元或29%。