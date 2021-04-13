經濟

香港地產

山水盈周五盡推60伙餘貨

【明報專訊】雖然近日整體一手成交未見熾熱，但發展商推盤步伐未有放慢；路勁（1098）黃竹坑站港島南岸1期晉環，預計短期可獲批預售之際，同系已屆現樓的元朗錦田山水盈，周五（16日）新一輪發售樓盤最後60伙餘貨，其中包括以招標發售的20幢洋房及8伙特色戶。

已累沽271伙 套現34億元

路勁銷售及市場推廣總監封海倫指，山水盈2019年底開售以來累沽271伙、套現34億元，開放式及2房戶沽清；至於昨日新加推的22伙3房單位，實用980至1006方呎，以最高12%直減折扣計，折實價1161.9萬至1380.9萬元、折實實呎1.18萬至1.37萬元。山水盈周五發售的60伙，32伙屬發價單出售、28伙招標；項目早前售出的洋房，實呎介乎1.7萬至3萬元。

MONTEREY業主「添食」 1856萬購特色戶

另其士（0025）大角嘴傲寓周五亦新一輪發售50伙，44伙發價單賣、6伙特色戶招標。綜合市場資訊，新盤市場昨錄逾20宗成交，其中信置（0083)）馬鞍山SILVERSANDS沽出2伙，包括1座6樓A室，實用1151方呎4房間隔，成交價2647.3萬元、實呎2.3萬元；另5A座8樓A室，實用504方呎，以1202.5萬元售出、實呎2.38萬元，成交價、呎價均創項目分層2房新高；項目今年初開售至今累售57伙，套現5.3億元。

會德豐地產將軍澳MONTEREY，最新售出第3座2樓D室，實用717方呎連平台3房特色戶，成交價1856.1萬元、實呎2.58萬元，買家為MONTEREY業主，早前已購入一個單位，是次屬「添食」，成交期為1088日，並享先住後付。

半山捌號1012萬售1房 項目售價次高

英皇（0163）西半山半山捌號，售出實用311方呎18樓B室1房戶，成交價1012.75萬元、實呎3.25萬元，成交價屬項目次高，僅次於22樓B室成交價1047萬元；項目去年開售至今累沽約50伙。

上 / 下一篇新聞

人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
市監局增人手預算反壟斷
市監局增人手預算反壟斷
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
李寶安下月退休 任顧問助交接
李寶安下月退休 任顧問助交接
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
技術取勝：上海石化走勢持續改善
技術取勝：上海石化走勢持續改善
何民傑：反壟斷法本質違反常理
何民傑：反壟斷法本質違反常理
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
湯文亮：109封求情信
湯文亮：109封求情信
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
卓爾居3房逼1100萬創新高
卓爾居3房逼1100萬創新高
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
Centre Hollywood每呎25元起招租
Centre Hollywood每呎25元起招租