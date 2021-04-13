山水盈周五盡推60伙餘貨

已累沽271伙 套現34億元

路勁銷售及市場推廣總監封海倫指，山水盈2019年底開售以來累沽271伙、套現34億元，開放式及2房戶沽清；至於昨日新加推的22伙3房單位，實用980至1006方呎，以最高12%直減折扣計，折實價1161.9萬至1380.9萬元、折實實呎1.18萬至1.37萬元。山水盈周五發售的60伙，32伙屬發價單出售、28伙招標；項目早前售出的洋房，實呎介乎1.7萬至3萬元。

MONTEREY業主「添食」 1856萬購特色戶

另其士（0025）大角嘴傲寓周五亦新一輪發售50伙，44伙發價單賣、6伙特色戶招標。綜合市場資訊，新盤市場昨錄逾20宗成交，其中信置（0083)）馬鞍山SILVERSANDS沽出2伙，包括1座6樓A室，實用1151方呎4房間隔，成交價2647.3萬元、實呎2.3萬元；另5A座8樓A室，實用504方呎，以1202.5萬元售出、實呎2.38萬元，成交價、呎價均創項目分層2房新高；項目今年初開售至今累售57伙，套現5.3億元。

會德豐地產將軍澳MONTEREY，最新售出第3座2樓D室，實用717方呎連平台3房特色戶，成交價1856.1萬元、實呎2.58萬元，買家為MONTEREY業主，早前已購入一個單位，是次屬「添食」，成交期為1088日，並享先住後付。

半山捌號1012萬售1房 項目售價次高

英皇（0163）西半山半山捌號，售出實用311方呎18樓B室1房戶，成交價1012.75萬元、實呎3.25萬元，成交價屬項目次高，僅次於22樓B室成交價1047萬元；項目去年開售至今累沽約50伙。