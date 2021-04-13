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深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成

【明報專訊】豪宅新盤承接力強，部分項目售價更創新高。其中南豐及豐資源合作的南區深水灣徑8號一個標準四房戶，以實呎逼9萬元創下南區分層單位新高。此外，新地（0016）北角海璇一個特色戶，以實呎6.43萬元售出，較上月同類單位成交呎價高逾兩成。

明報記者 林尚民

上述深水灣徑8號最新售出單位，為實用4214方呎的2座15樓C室4房戶，成交價逾3.75億元，實呎8.9萬元，呎價除創下屋苑新高，更創下整個南區分層住宅物業新高。資料顯示，區內對上最高分層住宅成交呎價，為2019年4月深水灣徑8號售出的一伙花園特色戶B室，當時成交價約6.05億元，實呎8萬元，現呎價較對上紀錄高出約11%。

項目暫售16伙 套現約41.9億

另今次買家選用180天付款計劃，並可獲兩個車位認購權，即成交價不包括車位。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，由於超級豪宅地段矜貴，集團持續看好豪宅市場發展，預期未來恢復通關後，豪宅市道交投更加暢旺，深水灣徑8號成交呎價料繼續破頂。項目共有52伙，暫時共售16個單位，即佔項目總數逾三成，套現約41.9億元。

128 WATERLOO三房實呎3.26萬破頂

事實上，港島一手分層豪宅連錄大額成交，新地海璇繼上月中以8388.8萬元、實呎5.35萬元售出第1座3樓A特色戶（實用1568方呎另連平台）後， 昨日亦錄得特色戶成交，以成交實呎計，較對上一個成交高逾20%；是次最新售出單位為第2座3樓A室，屬4房雙套連平台間隔，實用面積1,530方呎連1158方呎平台，成交價高達9848.5萬元、實呎64,369元。

此外，萊蒙（3688）與俊和合作發展的的九龍窩打老道128 WATERLOO，過去一個月錄得7宗成交，最新售出10樓D室3房連套房單位，實用面積842方呎，成交價約2,745萬元，實呎32,600元，成交價及呎價均創項目新高，料為今年同區新盤3房最高呎價水平。

21 BORRETT特色戶周五招標

萬科屯門掃管笏上源5B座20樓C室Sky Le Pont特色戶，實用899方呎，連752方呎天台，3房間隔，以1928萬元售出，實呎21,446元，創屋苑同類3房特色戶新高。

另長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD昨亦公布最新銷售安排，推出3號23樓特色戶於周五起招標，單位實用2731方呎，4房間隔，另設717方呎前庭、1904方呎天台及泳池。項目迄今共售4伙，包括2房頂層特色戶，成交實呎高達13.6萬元，創下亞洲分層單位新高。

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