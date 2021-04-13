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2021年4月13日星期二
技術取勝
投資策略
人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
市監局增人手預算反壟斷
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
李寶安下月退休 任顧問助交接
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
技術取勝：上海石化走勢持續改善
何民傑：反壟斷法本質違反常理
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
湯文亮：109封求情信
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
山水盈周五盡推60伙餘貨
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
卓爾居3房逼1100萬創新高
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
Centre Hollywood每呎25元起招租
技術取勝：上海石化走勢持續改善
【明報專訊】瑞聲科技上升動力強勁（圖）
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