劉宇亮：CRO概念股借回調低吸

CRO臨牀研究機構，主要接受藥廠或生科公司委託提供新藥開發時所需的非臨牀與臨牀試驗、數據分析等服務。其價值在於，幫助製藥企業降低研發成本、降低研發風險和提高研發效率，使藥企可集中於核心的研發業務。

隨着內地A股科創板的開通和港股IPO規則的修訂，歡迎處於研發階段、沒有收入、沒有利潤的創新藥公司可以來港IPO上市，愈來愈多的創新藥企業通過IPO走向二級市場，這批公司集資的用途，亦會投於研發，利好對CRO企業的需求。

CRO仍處高速增長階段

以業績計藥明康德2020年營收為 165.35 億元（人民幣．下同），同比增長 28.46%；歸母淨利潤 29.60 億元，同比增長 59.62%；泰格醫藥2020年實現營收31.92億元，同比增長13.88%；淨利潤同比增長107.90%至17.50億元；藥明生物上年營業額56.12億元，按年升40.9%，純利16.89億元，按年升66.6%；CRO明顯仍然處於高速增長階段。

全球CRO市場滲透率由2018年的33%，預期會增至2023年的44%。中國醫藥市場研發的投入預計到2023年增長維持在至20至25%的區間。CRO的行業龍頭，將受益行業高速發展，投資者要多加注意。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]