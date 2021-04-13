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美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟

【明報專訊】美股業績期開鑼，華爾街大行將在本周率先公布業績。根據Refinitiv的機構經紀商估計系統（IBES）的數據，分析師預期第一季標普500指數的整體利潤，按年增長25%，這將會是2018年特朗普政府推出減稅措施以來，標普500企業最大的首季利潤升幅。美股三大指數早段偏軟，市場憂慮將於周二公布的美國通脹數據反映通脹增長加快。不過市場憧憬美國需求復蘇，國際油價昨晚升逾1%。

標普500整體利潤料升25%

標普500指數在接近紀錄高位徘徊之際，股票估值相對較高，部分投資者希望業績報告可為大市帶來支持。截至上周五，標普500指數預測市盈率為22.3倍，相較下，長期均值約為15倍。摩通等大行將自本周三起公布季績，隨着各大行釋出原用於潛在貸款損失的撥備資金，預計它們的首季利潤與去年同期相比將出現驚人增長。金融股是首季表現最好的板塊之一，標普的金融板塊上季升幅達15%。

隨着美國經濟活動重啟，召車平台優步（Uber）昨公布，3月的召車業務表現，是過去12個月中表現最好，折合成年率的交易額達300億美元，按月增長9%。優步股價早段升逾3%。

鮑威爾：美經濟處「拐點」

聯儲局主席鮑威爾在周日播出的《60分鐘時事雜誌》形容，美國經濟處於「拐點」，只要疫情消退，產出和就業增長將在未來數月加速。他說，聯儲局的預測是美國經濟或將「連續數月」，每月創造接近100萬個職位。不過他重申，聯儲局今年「不大可能」加息，並將在經濟完全復蘇後才收緊貨幣政策。

對於會否推出數碼美元，鮑威爾稱，美聯儲局正開發軟件，設計數碼美元，但只有在充分了解其影響後，才會向公眾發布。比特幣價格走強，昨晚在6萬美元以上徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]

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