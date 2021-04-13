微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI

微軟表示，這宗交易將輕微影響始自7月1日的財年表現，但會在翌年起為微軟增加利潤。Nuance於1992年創立，截至去年9月僱有7100名員工，其主要收入來自銷售語音識別和紀錄工具，應用於醫療診斷紀錄、客服電話及語音信息等。蘋果公司也利用Nuance的語音識別引擎，助其語音助手Siri理解用戶的語音要求。Nuance去年第四季收入為3.46億美元，折合成年率下降4％，利潤為700萬美元。

雙方股價齊創新高

微軟近年進軍醫療保健領域，向醫療機構銷售更多雲端服務軟件。2019年，微軟與Nuance建立戰略合作伙伴關係，為醫生將口述的診斷結果摘錄成電子病履。Nuance的產品，更應用於微軟旗下通訊軟件Teams，提供遙距醫療診斷服務。

兩年前建戰略合作伙伴關係

Nuance在行政總裁本傑明（Mark Benjamin）的領導下，近年進行了大規模改組，專注於醫療服務領域，與醫療保健供應商及電子病歷公司建立合作伙伴關係。一些與醫療無關的業務已被剝離，例如汽車AI部門Cerence已被分拆，並以4億美元的價格，出售了成像（imaging）業務。

券商Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，Nuance將會成為微軟在醫療保健領域的重要資產。隨着AI軟件已能清楚理解語言，並預測醫療需求，微軟與Nuance將可望開發出新技術，透過搜尋病履中的一些關鍵詞，為醫生提供更好的醫療建議。

微軟目前已擁有一些工具，助軟件開發員將語音轉化為書面文字，其相關的語音識別功能，也整合到其搜尋引擎Bing等產品。若將Nuance收歸旗下，微軟將可把Nuance的語音技術，整合到更多自家產品，加強微軟在醫療，以至其他領域的發展。

微軟近期股價急升 增收購「彈藥」

AI是微軟的發展重點，目前有數千名微軟員工從事AI工作。微軟視AI為未來雲端服務銷售的主要動力。隨着微軟的對手Alphabet和亞馬遜等也在AI領域大量投資，今次收購有助微軟提升競爭力。彭博行業研究（BI）的分析表示，微軟已在零售、金融領域的數碼化落後了，收購Nuance可助其加快醫療行業的數碼化進程。相關語音技術亦有助微軟在金融服務及電訊等領域，推出大量面向新客戶的產品。

微軟近期股價急升，繼去年股價升六成，今年以來再升15%，市值達到1.93萬億美元，增加了其收購的彈藥。微軟去年曾考慮收購視頻軟件TikTok的美國業務，上月又以75億美元的價格，收購了視頻遊戲開發商Zenimax。

彭博社早前引述知情人士稱，微軟亦正洽談以超過100億美元的價格，收購遊戲玩家聊天平台Discord。

（綜合報道）

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