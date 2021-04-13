周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4

明報記者

周大福昨日股價跌1.7%，收市報12.86元。集團公布，在消費氣氛好轉及金價回軟的推動下，上季度零售值按年增長1.53倍，當中港澳地區零售值雖然按年增加46.6%，但內地業務表現更驚人，零售值不但已連升四季，上季度更急增1.74倍；在銷售增長更大下，內地佔零售值整體比例突破九成，港澳業務僅佔9.7%。

周大福：回升因基數較低

同店銷售方面，內地按年升1.41倍，港澳則升31.2%，以同期兩地同店銷量分別上升86.7%及27.4%計，港澳地區增長主要受銷售量增加帶動，內地產品售價則似乎有較大提升。兩大市場的同店銷售增長按產品劃分，珠寶鑲嵌、鉑金、K金首飾在港澳地區錄得62.8%的升幅，內地亦升79.6%；黃金首飾及產品在港澳地區僅升7%，內地則按年漲1.6倍。

在去年疫情爆發前，本港零售生意已因反修例運動受到一定打擊，在上季度以前已連跌七季；不過，集團表示，由於去年因新冠疫情導致比較基數甚低所致。

內地去年淨新開分店150間

周大福上季度在港澳地區並無關閉分店，只有在台灣關閉一間「HEARTS ON FIRE」零售點，內地更淨新開150間分店，當中包括129間周大福分店，截至今年3月底止，集團共有4591個零售點。

港府昨日公布計劃建立「來港易」渠道，讓內地遊客來港；據周大福上季度營運數據，以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值連續三季上升，假設銷售俱來自內地客，上季度佔比已增加至24%。