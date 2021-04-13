順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購

王衛:首季表現差 責無旁貸

王衛表示，首季表現差，他本人責無旁貸，在管理上有疏忽，除了部分業務的增速不及預期；春節運力保障成本高，以及響應政府原地過年政策給予員工春節加班補貼的額度超出預期近4億元。王衛在會上承諾，第二季肯定不會再虧損，但全年利潤未必能回到2020年水平。他又表示，公司不會不斷「燒錢」開闢新業務，但如果短期利潤承壓能換來長期競爭力，有機會將順豐打造成為市場上不可或缺選擇，他願意調低未來1至2年利潤率預期。

承諾第二季肯定不會再虧損

對於早前有傳順豐會加入從事社區團購業務，王衛直言這是不對的。他表示，公司願景是成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司，而對社區團購來說是需要商流，順豐堅決不碰商流。關於收購嘉里物流（0636）的同業競爭問題，王衛重申兩者有競爭可能，但中國物流市場規模以萬億計，目前兩間公司在國內僅佔幾十億，再過三五年都不會有很激烈競爭。且雙方各有優勢，所以不存在太大問題。