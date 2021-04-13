中國3月新增貸款2.73萬億 高預期

社會融資規模增量較預期低

累計今年首季，新增人民幣貸款7.67萬億元，按年增加5741億元，其中住戶貸款增加2.56萬億元；企業單位貸款增加5.35萬億元。首季社會融資規模增量累計為10.24萬億元，比去年同期少8730億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7.91萬億元、外幣貸款折合人民幣增加1845億元；委託貸款減少50億元；信託貸款減少3569億元；未貼現的銀行承兌匯票增加3245億元。此外，首季的企業債券淨融資8614億元，按年少9178億元；政府債券淨融資6584億元，按年少9197億元；非金融企業境內股票融資2467億元，按年多1212億元。

廣義貨幣增速為9.4% 符預期

德銀亞洲高級經濟學家周浩表示，新增貸款超預期，與個人按揭以及整個經濟復蘇節奏有關，但住戶中長期貸款主要是房貸，企業中長期貸款中也有一定數量的經營貸，目前未知多地嚴查經營貸會否影響4月信貸增長，但總體而言這種貸款肯定會下降。

至於社融規模遜預期，以及債券淨融資增量減少，興業證券固收分析師羅雨濃解釋，主要是去年特殊時期的政府發債，以及企業信用債有所收縮，但和2019年相比，目前社融投放還是偏強。