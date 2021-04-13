經濟

中國3月新增貸款2.73萬億 高預期

【明報專訊】人行昨日公布3月及首季金融數據。3月新增人民幣貸款2.73萬億元（人民幣，下同），高於市場預期的2.3萬億元及前月的1.36萬億元；社會融資規模增量3.34萬億元，亦大幅高於前月的1.71萬億元，但比預期的3.7萬億元為低。廣義貨幣（M2）增速為9.4%，符合預期，較前月的10.1%有收窄。

社會融資規模增量較預期低

累計今年首季，新增人民幣貸款7.67萬億元，按年增加5741億元，其中住戶貸款增加2.56萬億元；企業單位貸款增加5.35萬億元。首季社會融資規模增量累計為10.24萬億元，比去年同期少8730億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7.91萬億元、外幣貸款折合人民幣增加1845億元；委託貸款減少50億元；信託貸款減少3569億元；未貼現的銀行承兌匯票增加3245億元。此外，首季的企業債券淨融資8614億元，按年少9178億元；政府債券淨融資6584億元，按年少9197億元；非金融企業境內股票融資2467億元，按年多1212億元。

廣義貨幣增速為9.4% 符預期

德銀亞洲高級經濟學家周浩表示，新增貸款超預期，與個人按揭以及整個經濟復蘇節奏有關，但住戶中長期貸款主要是房貸，企業中長期貸款中也有一定數量的經營貸，目前未知多地嚴查經營貸會否影響4月信貸增長，但總體而言這種貸款肯定會下降。

至於社融規模遜預期，以及債券淨融資增量減少，興業證券固收分析師羅雨濃解釋，主要是去年特殊時期的政府發債，以及企業信用債有所收縮，但和2019年相比，目前社融投放還是偏強。

相關字詞﹕社會融資規模 新增人民幣貸款

上 / 下一篇新聞

人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
市監局增人手預算反壟斷
市監局增人手預算反壟斷
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
李寶安下月退休 任顧問助交接
李寶安下月退休 任顧問助交接
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
技術取勝：上海石化走勢持續改善
技術取勝：上海石化走勢持續改善
何民傑：反壟斷法本質違反常理
何民傑：反壟斷法本質違反常理
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
湯文亮：109封求情信
湯文亮：109封求情信
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
山水盈周五盡推60伙餘貨
山水盈周五盡推60伙餘貨
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
卓爾居3房逼1100萬創新高
卓爾居3房逼1100萬創新高
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
Centre Hollywood每呎25元起招租
Centre Hollywood每呎25元起招租