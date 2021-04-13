經濟

白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎

【明報專訊】據彭博社及路透社等報道，美國白宮預定在周一舉行全球半導體晶片短缺的高峰會，美國總統拜登將會短暫出席會議。高峰會主要邀請半導體供應商及主要用家，討論全球晶片短缺問題和探討緩解方案。今次會議的受邀名單除了多家美企外，亦有三星電子及台積電，但欠缺內地半導體企業，事件引起中國官媒的反對，指摘是想令中國與半導體領域脫鈎。

明報記者 陳麗歡

是次受邀的半導體供應商包括英特爾（Intel）、三星電子、美光科技（Micron Technology）及台積電等。

除晶片商外，汽車製造商的福特汽車和通用汽車亦會出席，而電腦生產商Dell 、醫療服務解決方案商Medtronic plc和全球科網巨頭Google 均會派代表出席會議。

受邀半導體供應商包括台積電三星

峰會所邀請的都是半導體行業的主要企業，據市場調查Gartner昨日發布的統計顯示，去年全球半導體行業收入按年增加10.4％，總收入達4662億美元（約值36245.7億港元），市場份額最高的是英特爾及三星電子。Gartner稱，去年半導體行業有增長，主要因全球疫情衍生的在家工作及在家學習常態，導致電腦和手機的需求大增。

白宮：會議屬政府對晶片短缺諮詢一部分

報道引述白宮官員表示，雖然短期內無法解決晶片短缺的問題，但是次的會議有助表明拜登政府正認真對待，以及緩解晶片供應鏈情况，減輕對受影響企業及工人的打擊。

同時，白宮發言人透露，有關會議屬於政府對晶片短缺諮詢的一部分，同時將會討論拜登2.3萬億美元的基建計劃，當中將撥款500億美元給美國半導體業，以幫助工廠的興建和投資研發。

《環時》：排除中國將增加成本

內地官媒《環球時報》引述市場分析人士抨擊，是次的高峰會不包括任何一間中國的半導體晶片商，是美國主導在半導體領域上與中國脫鈎的陰謀，實質是將中國企業排除在外，最終只會加劇全球芯片供應困境。

《環球時報》又稱，晶片生產商或會因政治風險而暫停投資計劃，從而加劇全球晶片供應困境。報道又引述市場觀察家稱，全球的晶片行業需要在產業鏈不同的部分，進行緊密的國際合作，以實現規模經濟效益，因此將中國排除在外的做法只會增加成本。

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