李寶安下月退休 任顧問助交接

適時訂立獨立諮詢協議

TVB確認高層有變動後，昨日股價一度升近4%，其後回軟收市無升跌。非執行董事兼主席許濤發出內部通告表示，李寶安將於5月26日股東大會後退休，感謝他多年來對公司的貢獻，並祝願他退休生活愉快。許濤稱：「行政總裁一職將暫時懸空，並將會在公司內、外尋求適合人選」。集團公告指出，李寶安現有職責將由包括公司的高級業務部門主管及高層管理團隊組成的管理委員會承擔，作為臨時安排。主席連同其他董事局成員將物色合適的行政總裁替代人選。

TVB表示，李寶安希望於65歲時退休及投入更多時間處理個人事務，故將在5月27日退休，不再擔任副主席、行政總裁及執行董事職務，同日他辭任行政委員會主席、風險委員會、投資委員會及法規委員會成員，以及旗下其他附屬公司董事職務。董事局亦衷心感謝李寶安多年來對TVB提出之睿智建言及領導，其建議將適時與李寶安訂立有固定期限的獨立諮詢協議，自他退休生效後起計，以確保他有序及順利交接職務，並於需要時向公司提供策略建議及行業專業知識。