高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％

高盛表示，隨着瑞聲於手機鏡頭和攝像頭模塊領域的業務擴展，該行引入2024年至2027年的長期估值和新的市盈率估值方法。假設瑞聲能於2025年至2027年間回復至行業平均15%的複合年增長率，並採用13倍行業市盈率計算，從而得出瑞聲新目標價58元，評級由「沽售」上調至「買入」。以昨日收市價計，仍有近三成潛在升幅。

高盛表示，以短期而言，預計瑞聲在今年至2023年度的淨收入按年分別升6%，25%和17%，主要受惠於產能擴張計劃強於預期。瑞聲中午休市公布，首季盈喜報告，刺激股價最高報45.1元。瑞聲預計首季純利達5.1億元人民幣至5.5億元人民幣，按年升9.6倍至10.4倍，主要受正常的市場需求帶動。

舜宇續獲瑞信評「跑贏大市」

另一手機設備股舜宇光學則獲瑞信保持「跑贏大市」評級。瑞信稱，中國智能手機廠商由於手機晶片的缺貨，繼而調整上游供應商的生產訂單，預計4月至5月的手機鏡頭補貨勢頭將放緩，但舜宇仍能保持全年發貨目標不變。而車用鏡頭方面，雖然受車用晶片短缺的影響，但預計4月車用鏡頭出貨量仍能保持穩定。