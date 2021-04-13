Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同

指重名重碼機率高達7.4%

許正宇早前表示，公司登記名冊中共有58.8萬名持有香港身分證的香港公司現任董事，當局研究顯示，僅有8對人士是同名、遮蓋後的部分香港身分證號碼也相同。許正宇表示，重名重碼機會僅有0.003%。Webb 在網誌稱，以本地常見名字陳志強測試，共有245項搜查結果，假若按其中16人身分無法辨別來計算，重名重碼機率便高達7.4%；其中有243項顯示出了香港ID英文字母及3位數字。

Webb於網誌中批評，整個資料庫中實際上恐怕有成千上百組董事將無法辨別，呼籲許正宇盡快公布真正的董事重複組數。他指出，港府為辨別公眾的身分，前年引入蒙面法；但現時卻主動為董事「蒙面」，變相為腐敗、欺詐及內幕交易帶來誘因。

財庫局：研增披露助識認董事

財庫局發言人則表示，Webb所採用的部分身分證號碼的比對方法，是比對身分證號碼英文字母及6個數字內任何3個數字，與新查冊安排下將採納的英文字母及首3個數字的格式不同，所以結果並不可直接比較。

發言人又表示，將會研究在不公開公司董事完整個人身分識別號碼下，在個別董事的部分身分識別號碼和中及/或英文全名相同的極少數情况時，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。