經濟

水滴赴美上巿傳遭銀保監反對

【明報專訊】路透社引述消息人士表示，騰訊控股（0700）參與融資的互聯網健康保險平台水滴，到美國上市的計劃遭銀保監反對，指其業務模式存在風險。早前市傳水滴將在今年首季上市，集資5億美元，不過消息人士表示，銀保監對水滴提出質疑令其上市進程放慢，並稱監管機構已向水滴創辦人沈鵬表示不建議在現時上市。

消息人士稱，尚未清楚水滴是在什麼業務存在風險。水滴回覆路透社，否認被監管機構反對上市計劃，其高層正與監管機構保持例行溝通，銀保監則未有回覆路透查詢。消息人士表示，水滴現時希望在今年第二季上市，目前還不清楚該公司的計劃籌資或估值規模。

百度美團互助業務已關閉

水滴公司擁有醫療費用慈善籌款、健康險互聯網分銷，以及互助保險業務，不過互助保險平台已於上月關閉。水滴互助原為中國第二大互助保險平台，用戶定期繳付分攤費用後，生病後可以報銷一定費用。不過用戶加入不需核保，亦可隨時退出，有內地傳媒指出，部分互助平台在用戶索償時，以不符合加入平台資格而被拒保。

除水滴外，百度（9888）、美團（3690）的互助業務早前亦已關閉，去年銀保監點名一些網絡互助平台會員數量龐大，屬於非持牌經營，而部分前置收費令平台累積一定資金，存在持款潛逃的風險。

相關字詞﹕水滴互助 銀保監 上市 騰訊 水滴

上 / 下一篇新聞

人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
市監局增人手預算反壟斷
市監局增人手預算反壟斷
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
李寶安下月退休 任顧問助交接
李寶安下月退休 任顧問助交接
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
技術取勝：上海石化走勢持續改善
技術取勝：上海石化走勢持續改善
何民傑：反壟斷法本質違反常理
何民傑：反壟斷法本質違反常理
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
湯文亮：109封求情信
湯文亮：109封求情信
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
山水盈周五盡推60伙餘貨
山水盈周五盡推60伙餘貨
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
卓爾居3房逼1100萬創新高
卓爾居3房逼1100萬創新高
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
Centre Hollywood每呎25元起招租
Centre Hollywood每呎25元起招租