水滴赴美上巿傳遭銀保監反對

消息人士稱，尚未清楚水滴是在什麼業務存在風險。水滴回覆路透社，否認被監管機構反對上市計劃，其高層正與監管機構保持例行溝通，銀保監則未有回覆路透查詢。消息人士表示，水滴現時希望在今年第二季上市，目前還不清楚該公司的計劃籌資或估值規模。

百度美團互助業務已關閉

水滴公司擁有醫療費用慈善籌款、健康險互聯網分銷，以及互助保險業務，不過互助保險平台已於上月關閉。水滴互助原為中國第二大互助保險平台，用戶定期繳付分攤費用後，生病後可以報銷一定費用。不過用戶加入不需核保，亦可隨時退出，有內地傳媒指出，部分互助平台在用戶索償時，以不符合加入平台資格而被拒保。

除水滴外，百度（9888）、美團（3690）的互助業務早前亦已關閉，去年銀保監點名一些網絡互助平台會員數量龐大，屬於非持牌經營，而部分前置收費令平台累積一定資金，存在持款潛逃的風險。