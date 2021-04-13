經濟

阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤

【明報專訊】阿里巴巴（9988）自去年底起一直備受壟斷案纏身，上周六（10日）因「二選一」行為遭內地監管部門破紀錄重罰182.28億元人民幣。集團創辦人之一兼董事局副主席蔡崇信昨早在電話會議上，雖稱有關當局正對整個行業做相同的審查，惟強調未知阿里有否牽涉其他反壟斷調查。

股價應聲彈 逆市升最多9％

雖然今次阿里逾182億元人民幣罰款打破歷史新高，但蔡崇信表示，涉及金額不足集團最近4個月現金流的20%，集團不打算就此提出上訴。集團首席財務官武衛補充稱，罰款帶來的影響將反映於今年首季的財務報表之中，強調非通用會計準則（Non-GAAP）的淨利潤不受影響。

阿里早年要求商家以集團為獨家合作伙伴，引來是次巨額罰款，蔡崇信昨日表示，不預期沒有獨家合作會對業務帶來實質負面影響，也不會影響集團留存商家的能力。他又表示，會降低品牌商家的經營成本，包括降低開店門檻及加強商家培訓。

高層言論安撫市場信心，阿里股價昨天開市應聲彈起，最多升9%成跌市奇葩，即市高見237.6元，升幅其後收窄至6.5%，全日收報232.2元。中信証券認為，是次罰款佔阿里2022財年Non-GAAP淨利潤的11%，相信今次處罰將初步消除阿里業務經營的不確定因素，長期經營風險得到釋放。

摩通點名處弱勢 騰訊美團挫

投行摩根大通發表報告，認為今次阿里被罰事件只是中央監管互聯網平台巨頭的開端，反映有關當局會繼續加強對內地科網行業的監管，尤其是行業龍頭。該行同時點名騰訊（0700）及美團（3690），認為有關公司在目前的監管環境中處於弱勢。兩股昨天分別跌1%及5%。

相關字詞﹕反壟斷 阿里巴巴

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